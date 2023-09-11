滨海花园庆中秋 灯笼凉亭成舞台

中秋节即将来临，今年的“滨海花园庆中秋”除了将有各色各样的灯饰，也搭建起用灯笼装点的凉亭舞台，让艺术表演者呈献精彩演出。

此次“滨海花园庆中秋”的活动以“花缘”（Gardens of Blooms）为主题，首次推出兼具舞台功能的“凉亭”灯组，这是场内九组花灯之一。这个活动从本月15日开始，至10月1日，期间每晚6时至10时亮灯。

“凉亭”花灯舞台宽17米，高九米，不同的表演团体将在亮灯期间呈献一系列文化艺术表演，为访客提供独特的视觉盛宴。

“舞跃舞乡艺术团”是今年参与演出的团体之一。这个华族舞蹈团为了此次的表演，从编舞、选曲到舞者的服饰，都融入了新加坡各个种族的元素，旨在突出中秋节这个传统节日团圆和美的寓意。

舞蹈团以本地民众耳熟能详的马来民谣Rasa Sayang改编的曲调为舞曲的基础，舞步也融入了马来舞和印度舞的动作和形态；同样的，舞台服饰也设计得别具匠心，加入了不同种族传统服饰的特色。

“舞跃舞乡艺术团”团长蔡幸锜介绍，这支名为《欢乐的族群》（Joyous Races）的舞蹈，展示的是各种族齐聚月光下，欢腾起舞，体现和谐团结的精神。

她告诉《联合早报》：“仔细观察舞者的舞步，就会发现其中的动作和舞步采纳了不同种族舞蹈的特色，共同完成一个融合的作品。”

舞者之一的吴佳娟说：“虽然中秋节是传统的华族节日，但能够将其他种族的元素融入舞蹈中，也能借这个节日强调和谐的意义，赞颂包容性。”

“舞跃舞乡艺术团”将在本月23日晚间7时以及8时两个时段，呈献半小时的表演。其他艺术团体也会在亮灯期间的星期五、星期六或星期天登场演出。

由缤纷花朵与彩蝶组成的“化蝶”灯饰，灵感源自梁山伯与祝英台的凄美爱情故事。（邝启聪摄）

现场灯展则包括了以经典故事和华族传统为灵感的灯组，如以梁山伯与祝英台故事为灵感的“化蝶”灯组，以及融合了多种华族文化象征的“花缘”灯组。

“花缘”灯组中展示传统的华族文化象征，如莲花和竹子等。（邝启聪摄）

韩泰两国使馆共襄盛举

此外，今年场上也展示两组外国的灯笼；主办方分别同韩国大使馆和泰国大使馆合作，展出“缘之舞”和“传统兰纳灯笼”。

兰纳是13世纪至18世纪存在于泰国北部的王国。主办方与泰国驻新加坡大使馆此次合作展出“传统兰纳灯笼”，让民众一览泰国这个古老文化。（邝启聪摄）

公众若想了解更多演出活动及工作坊详情，可查阅“滨海花园庆中秋”网站。

新报业媒体华文媒体集团是“滨海花园庆中秋”的活动伙伴，UFM1003和96.3好FM为活动指定宣传电台。