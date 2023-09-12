女子医美注射填充剂 血管堵塞突失明

本地首起！女子进行医美疗程，注入皮下填充剂，结果出现血管堵塞，双眼突失明。

据《海峡时报》报道，一名已婚的年轻女子今年7月在红山一间医美诊所接受医美疗程，进行皮下填充剂（dermal filler）AestheFill注射后，双眼突失明。

卫生科学局回复《新明日报》询问时证实，7月29日接获医疗美容产品公司Parvus(S)的投报，指发生一起涉及注射皮下填充剂AestheFill的案例。

当局透露，这款皮下填充剂于2021年10月1日在本地注册，主要功能是改善脸部皱纹。目前皮下填充剂在本地被归为D类医疗器械，属于风险最高的级别，这也是本地首起因皮下填充剂导致失明的案例。

当局指出，此类产品通常都会在使用说明书中列明，包括血管堵塞导致失明的潜在严重不良反应。其余常见的副作用包括红肿、皮肤出现肿块，皮肤发烫，以及暂时性视线模糊等。

“使用AestheFill等皮下填充剂的临床医生必须接受相应公司的培训。建议消费者在进行手术之前与临床医生讨论皮下填充剂的风险和适用性。”

据报道，《新明日报》记者曾多次尝试联系涉事医生但不果。

此外，医生的诊所网站和社交媒体页面都显示，他是AestheFill注射方面的认证培训师。

完整报道，请翻阅2023年9月12日的《新明日报》。