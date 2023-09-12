傅海燕：亚洲急需建立具韧性和可持续粮食系统

气候变化加剧、极端天气事件增多，以及地缘政治动荡，严重影响全球粮食产量。为保障粮食安全，各国尤其是亚洲急需建立一个具韧性和可持续的粮食系统，以应对挑战。

永续发展与环境部长傅海燕星期二（9月12日）出席Grow Asia投资论坛并致开幕词。她指出，极端天气事件近来频发，全球多地不仅出现破纪录高温，还发生洪水和暴雨等，影响粮食供应稳定。她说，这是在提醒人们，全球粮食系统有多脆弱。

傅海燕说，要确保粮食系统稳定，区域国家就必须把粮食安全摆在第一位。她呼吁各国改造粮食系统，从而提高生产力、气候变化的适应能力，以及资源效率，但“这需要更多融资、创新和合作才能实现”。

傅海燕指出，粮食系统并不只是气候变化的受害者，也是造成气候变化的因素之一，这包括大量开垦土地、不负责任地使用杀虫剂和杀菌剂，以及在粮食生产过程中，产生大量温室气体等。“我们确实有责任研究如何让农业变得更好。”

傅海燕：科技与创新是推动粮食系统转型关键

她说，科技与创新是本区域推动粮食系统转型的关键。她举例，在新加坡食品故事科研计划下，我国已投入超过3亿元资助创新研究项目，以应对各种农业食品业的挑战。

比如，新加坡国立大学和共和理工学院，正研究如何改善芥兰、小白菜和菜心等本地常见蔬菜的保质期和营养质量。傅海燕说，这些研究项目的成果对区域农业食品行业都有助益，可协助提升区域整体粮食安全。

由世界经济论坛和亚细安合作设立的Grow Asia，星期二推出10亿美元（约13亿6000万新元）的气候融资基金——GrowBeyond，预计未来10年内，可帮助逾20万名农民获得适当的金融及技术援助。有了这些援助，每个农场的生产力预计可提高最多三成，温室气体排放量也可相应减少最多三成。