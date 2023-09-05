邻国之间合作研发农业科技 学者：可应对国际粮价波动

消费者开源节流，邻国之间合作研发更具气候韧性的农作物，发挥区域互惠互助的精神，是应对国际粮食价格波动的管道之一。

南洋理工大学食品科学与技术项目主任陈维宁教授接受《联合早报》访问时说，随着气候变暖，国际米价和食品价格出现异常波动的情况，将会更为频密。

虽然许多国家包括新加坡在内，都通过囤粮政策作为食品危机的价格缓冲，但囤粮量是有顶限的。

陈维宁教授说，把囤粮的范围扩大到整个区域，输出食品科技，与邻国共同开发抗气候变化的农产品种植，是双赢的做法，也是确保粮食供应充足的管道之一。（受访者提供）

除了积极寻找更多食品供应来源，陈教授认为我国可与周边国家共同发展农业科技，用我国的食品科技提高邻国的农产量，满足彼此需求，如淡马锡稻米。

品种矮小的淡马锡稻米是我国成功研发的耐旱性稻米，可两周不灌溉、产量高（一年三产），且抗虫害，适合在邻里垂直农场较拥挤的环境中生长，目前在印度尼西亚有种植，在本地超市有售卖。

他认为，长远来说，培养区域合作精神更可持续，面对食品危机时商讨折中的解决方案，使囤粮范围扩大到整个区域。

“所有国家都是相互依存的，没有一个国家能完全地自给自足，当某国禁止某种产品出口时，就会面对他国对它施予制裁的压力。”

少吃点米饭 省钱减浪费

唐朝诗人李坤在《悯农》写着“锄禾日当午，汗滴禾下土；谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”，爱惜食品，放诸古代现世皆准，尤其是米价预料将上涨，更应减少食品浪费。（档案照片）

面对米价上涨，消费者不妨做出调适，少吃一点米饭，既可节省开销，也减少食物浪费。

据一项调查，我国每人一年平均吃掉300碗米饭。要满足这个需求，每年需进口30万吨米。

不过，多名经营多年的米入口商观察到，我国目前人口虽比30年前的约300万增多一倍，但米的需求量一直保持平稳，没有大增。这说明了本地人吃米饭已不如过去多。