相比区域其他经济体 新加坡有更多白领职缺

一家招聘网站的数据显示，与邻近地区和国家相比，新加坡在管理、科技、工程和银行领域有更多职位空缺，招聘启事当中也有近一成要找的是软件开发人员，彰显本地作为亚太地区科技与金融中心的地位。

招聘网站Indeed上星期二（9月5日）公布最新的招聘数字时指出，香港、日本、马来西亚和菲律宾等地刊登的招聘启事，有5.4%是要找软件开发人员，这比本地的9.7%低了超过四个百分点。

不过，本地在零售、食物处理和个人护理等方面创造的就业机会要少得多。以零售业为例，这个行业发布的招聘信息只占了3.1%，远比本区域其他地区的9.6%来得低，显示本地就业市场比亚洲其他经济体创造相对更多的白领职位，蓝领工作则相对少。

人力部发言人受询时告诉《联合早报》，当局通过每个季度发布的劳动市场报告更新职位空缺的情况，报告中的专业人士、经理和执行员（Professionals, Managers and Executives，简称PME）职位空缺，可以视为白领职缺的替代估算方式。

根据人力部2023年3月的最新数据，本地有2万9700个PME职缺，占整体的30.5%，而这些PME职缺当中，大约15.6%或4600个是在资讯与通信领域。

人力部说：“本地在金融与保险服务和专业服务等增长领域有着健康稳定的职缺份额，不过正如Indeed的数据显示，PME职缺在餐饮与零售业出现的可能性较小。”

尽管本地招聘速度放缓 一些行业却逆势而行

另一方面，在Indeed上刊登的本地招聘广告连续九个月减少。今年7月的数据相比前一个月少了1.9%，同比去年则少了17.6%。不过，虽然本地招聘广告处于自2021年8月以来的最低位，它仍比冠病疫情暴发前高了66%。

Indeed的数据显示，也有一些行业在招聘速度放缓的当下逆势而行，这包括医生、兽医和药剂行业，招聘广告过去三个月增加了大约三成。

Indeed亚太区高级经济学家皮克林（Callam Pickering）预计，随着经济环境更具挑战性，接下来一直到年底的招聘广告将持续减少。“招聘广告的减少，是经济放缓影响劳动力市场的首个迹象。”

根据人力部上星期五（8日）公布的7月份失业率，我国的整体失业率已经从三四月份的1.8%微增至2.0%，不过这个数字仍属较低水平，处于全民就业状态的范围内。