南大启动耗资5000万元跨学科气候研究项目

马华卿

更新 /
更新 / 2023年9月13日 11:26 PM
发布 /
发布 / 2023年9月13日 11:05 PM
南大推出为期七年的“气候转型计划”将针对六大方面展开研究并进行整合，为促进全面研究，可持续社会、卫星遥感和人工智能这三个交叉主题将与这六大方面的研究发现进行整合。图为今年9月旱季希腊一个湖泊水位骤降的情况。（路透社）
南大推出为期七年的“气候转型计划”将针对六大方面展开研究并进行整合，为促进全面研究，可持续社会、卫星遥感和人工智能这三个交叉主题将与这六大方面的研究发现进行整合。图为今年9月旱季希腊一个湖泊水位骤降的情况。（路透社）

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南洋理工大学启动耗资5000万元的跨学科气候研究项目，研究气候变化。

南大新加坡地球与观测研究所（Earth Observatory of Singapore）星期三（9月13日）举行15周年庆祝活动，并宣布推出“气候转型计划”（Climate Transformation Programme）。这项计划将得到5000万元的资金支持，为期七年，其中4700万元来自教育部，其余出自南大。

除了南大，来自新加坡国立大学、新加坡管理大学和新加坡科技设计大学等本地学府，以及全球各地研究中心的研究人员，也将参与这项计划。

他们将针对六大方面展开研究：气候变化的过程、气候变化如何影响生物多样性、如何减缓气候变化、应对气候变化的创新工程方案、气候变化的金融影响，以及气候变化对人类身心健康的影响。为促进全面的研究，可持续社会、卫星遥感和人工智能这三个交叉主题，将与这六大方面的研究发现进行整合。

其中一个跨学科研究项目，通过保护苏门答腊、婆罗洲（Borneo）和新加坡森林中的现有树木，实现碳封存、促进重新造林。

南大预计在未来七年，为这项计划招募30名博士生，以及约45名研究人员。

气候变化主要影响发展中国家最脆弱人口

担任气候转型计划首席研究员的新加坡地球与观测研究所主任霍顿 （Benjamin Horton）教授指出，气候变化的影响相互关联，但在全球范围内分布不均，主要影响到最脆弱的人口，如东南亚的许多发展中国家。由新加坡地球观测台领导的气候转型计划可以通过建立解决方案，在未来几十年内为该地区抵御这一生存威胁作出独特的贡献。

联合国星期五（9月8日）发布的《全球盘点》报告指出，这八年来各国在预防气候变化最严重后果方面，仅取得有限进展。虽然2010年代初害怕会出现的最糟情况，现在看来可能性小了许多，温室气体的排放也减速了，但各国的努力仍不足以防止气候灾难发生。

《全球盘点》报告也针对2015年《巴黎协定》的落实进度提出第一份正式成绩单。联合国警告，按全球当前的减排进度，将难以实现遏制气候变暖的目标，国际社会须在各方面采取更多行动，应对气候变化。

南大副校长（研究）兼杰出大学讲席教授翁之昊教授说，气候转型计划建立在南大在气候与地球科学、人工智能等领域的优势之上，并与“南大2025”这一战略五年计划的研究支柱一致。

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