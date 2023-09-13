南大启动耗资5000万元跨学科气候研究项目

南洋理工大学启动耗资5000万元的跨学科气候研究项目，研究气候变化。

南大新加坡地球与观测研究所（Earth Observatory of Singapore）星期三（9月13日）举行15周年庆祝活动，并宣布推出“气候转型计划”（Climate Transformation Programme）。这项计划将得到5000万元的资金支持，为期七年，其中4700万元来自教育部，其余出自南大。

除了南大，来自新加坡国立大学、新加坡管理大学和新加坡科技设计大学等本地学府，以及全球各地研究中心的研究人员，也将参与这项计划。

他们将针对六大方面展开研究：气候变化的过程、气候变化如何影响生物多样性、如何减缓气候变化、应对气候变化的创新工程方案、气候变化的金融影响，以及气候变化对人类身心健康的影响。为促进全面的研究，可持续社会、卫星遥感和人工智能这三个交叉主题，将与这六大方面的研究发现进行整合。

其中一个跨学科研究项目，通过保护苏门答腊、婆罗洲（Borneo）和新加坡森林中的现有树木，实现碳封存、促进重新造林。

南大预计在未来七年，为这项计划招募30名博士生，以及约45名研究人员。

气候变化主要影响发展中国家最脆弱人口

担任气候转型计划首席研究员的新加坡地球与观测研究所主任霍顿 （Benjamin Horton）教授指出，气候变化的影响相互关联，但在全球范围内分布不均，主要影响到最脆弱的人口，如东南亚的许多发展中国家。由新加坡地球观测台领导的气候转型计划可以通过建立解决方案，在未来几十年内为该地区抵御这一生存威胁作出独特的贡献。

联合国星期五（9月8日）发布的《全球盘点》报告指出，这八年来各国在预防气候变化最严重后果方面，仅取得有限进展。虽然2010年代初害怕会出现的最糟情况，现在看来可能性小了许多，温室气体的排放也减速了，但各国的努力仍不足以防止气候灾难发生。

《全球盘点》报告也针对2015年《巴黎协定》的落实进度提出第一份正式成绩单。联合国警告，按全球当前的减排进度，将难以实现遏制气候变暖的目标，国际社会须在各方面采取更多行动，应对气候变化。

南大副校长（研究）兼杰出大学讲席教授翁之昊教授说，气候转型计划建立在南大在气候与地球科学、人工智能等领域的优势之上，并与“南大2025”这一战略五年计划的研究支柱一致。