让银行前同事查看人力部同事薪资 男子判监五周

从星展银行离职后到人力部工作，男子想知道同事薪资，让仍在银行工作的前同事通过银行系统查看资料，被判入狱五周。

被告迪纳（Dinath Silvamany Muthaliyar，35岁） 现已不在人力部任职，他面对包括抵触滥用电脑法令和抵触银行法令的22项控状，星期四（9月14日）承认其中八项，余项交由法官下判时一并纳入考量。

根据案情，被告是人力部行政经理前，曾在星展银行任职。他清楚知道，银行职员不得在工作之外，未经授权查找和泄露客户资料。

2018年6月至11月期间，被告为查看自己和人力部其他同事的薪水落差，要求仍在银行工作的前同事梁延兴（33岁）通过银行系统查找同事资料。

梁延兴在2016年7月开始在星展银行工作，直至2018年12月。基于职务的关系，他被授权可以登录银行内部系统，查找客户资料。

被告银行前同事泄露八人资料

梁延兴答应了被告的要求，帮忙查找资料后，再把被告同事的薪资泄露给被告。控状显示，被告期间多次让梁延兴查找了八人的资料。

星展银行在2018年年底发现异样后，报警揭发被告的罪行。

控方指出，被告清楚梁延兴是在未经授权下替他查找资料，但他依旧唆使对方那么做，因此恳请法官判被告坐牢六周至七周。

被告律师求情时说，被告是出于好奇才要求梁延兴帮忙查看同事薪资，他并未把资料泄露给第三方。

被告是初犯，对自己的行为感到后悔。他如今已失去人力部的工作，律师因此恳请法官判被告坐牢三周。

法官下判时说，被告曾是银行职员，不可能不清楚银行保密的重要性，最终判被告入狱五周。

被告已不在人力部任职

人力部发言人答复《联合早报》询问时说，被告在2018年12月开始接受警方调查时，调往其他岗位。人力部与被告的合约在2019年6月结束后就不与他续约，被告已不在人力部任职。

梁延兴则面对58项抵触滥用电脑法令、银行法令和欺骗的控状。他已于较早前被判坐牢16周。（人名译音）