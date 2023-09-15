六恶汉巴冷刀追砍两男子 咖啡店食客淡定用餐

宏茂桥咖啡店恐怖血案，两男遭六凶徒持巴冷刀砍伤，头颈中刀变血人。

这起血案发生于星期四（9月14日）凌晨3时55分，地点是宏茂桥3道第232座组屋楼下的咖啡店。咖啡店是24小时营业。

宏茂桥3道第232座组屋楼下的咖啡店发生砍人事件。（庄耿闻摄）

有读者通知《新明日报》，指星期四早上6时经过咖啡店，发现地上有很多血迹，还有很多调查人员。

《新明日报》记者走访时，附近居民透露，凌晨听到楼下有男女的喊叫声，之后就有警察出现。“大约凌晨4时后，外面就有警示灯，也听到急促的脚步声。”

咖啡店管工张女士受访时透露，她听到消息就赶到咖啡店，但凶徒已逃散。“据了解，当时三男一女在咖啡店的角落坐下谈天，他们都是熟客，看起来20来岁。后来，三名男子到抽烟区坐着抽烟，只留下女子在一旁写东西。”

不久后，两名男子上厕所，其中一名体型较胖的白衣男子先出来，结果第一个被砍。电眼画面显示，一共有六人先后冲进咖啡店，手持巴冷刀袭击白衣男子，男子头颈中刀，鲜血染红了衣服。

黑衣男持巴冷刀。（视频截图）

张女士说，男伤者曾逃走，事后返回咖啡店饮料摊讨水喝，也到厕所清洗伤口。“他从厕所出来就坐在椅子上，后来就整个人坐在地上。”

六凶徒已被捕

涉嫌砍人的六名凶徒已被捕。

警方星期五（15日）下午发出文告说，警方在星期四清晨3时55分接获通报，到场后发现两名受伤的20岁男子。初步调查显示，两人互相认识，因一场纠纷后被人袭击。

案发地点所留下的血印。（庄耿闻摄）

经过实地询问以及调阅警方电眼画面，宏茂桥警署警员锁定了嫌犯的身份，并在当天逮捕涉案六人，他们的年龄介于22岁至34岁。其中一名涉案的31岁男子，星期五已在使用致命武器纠众闹事的罪名下被控，目前还押调查。另外五名男子则将以同样罪名于星期六（16日）被控。案件仍在调查中。

使用致命武器纠众闹事一旦罪成，将面对最长10年监禁，外加鞭刑。

管工向《新明日报》记者叙述案发经过。（庄耿闻摄）

凶徒当众砍人 食客淡定用餐

凶徒众目睽睽下砍人，附近一些食客却淡定用餐。

画面显示，袭击案发生时，咖啡店还有七八名食客在用餐，面对突如其来的事件，有人显得淡定，有人则拿了饮料杯躲开。

由于激烈的殴斗，咖啡店内一些桌椅也被掀翻，现场一片狼藉。

完整报道，请翻阅2023年9月15日的《新明日报》。