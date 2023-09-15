商店偷窃案上半年增25% 警方吁商家加入防范计划

今年上半年发生的罪案中，商店偷窃案占近两成。警方鼓励所有零售商参与零售商店防盗窃意识计划，同警方联手制定防范措施。

今年上半年共发生1820起商店偷窃案，比去年同期的1453起，增加了25%左右，占上半年罪案总数的18.1%。当中，76%发生在连锁商店，地点包括百货商场、超级市场和便利商店等；被偷物品包括食物、饮料、酒精饮料和化妆品等。

新加坡警察部队说，零售商在预防和吓阻商店偷窃方面扮演着重要角色，警方因此全力推广零售商店防盗窃意识计划（STAR）。通过此计划，警方协助零售业者培训店员辨别与应对可疑的顾客。邻里警局则通过数据分析，找出零售商店可能存在的隐忧，并同业者一同制定更有效的防范措施。

不少加入计划的零售商已看到成效，发生在店内的偷窃案已大大减少。

例如，昇菘超市通过计划与警方共同制定的各种措施，包括在店内偷窃“热区”贴上警告海报和安装有声感应器等。昇菘在金文泰、裕廊西和义顺的三个超市店面在加入计划之后，今年上半年的店内偷窃案同比减少了三成。

警方发言人回复《联合早报》询问时说，截至本月11日，不同业者旗下的超过480家零售商店已加入此计划。“警方定期与零售业者沟通，有兴趣加入计划的业者可联系最靠近的邻里警局。”

上半年发生1010起偷窃案

至于偷窃案（theft in dwelling），今年上半年发生了1010起，比去年同期的788起增约28%。在这类案件中，被偷的一般是现金、珠宝和电子产品如手机等。

警方强调，维护社会治安，人人有责，无论是公众或业者都应采取相应措施，避免成为罪案受害者。