新总统尚达曼参与中秋亮灯与民同乐

牛车水点亮了中秋节灯饰，新任总统尚达曼现身亮灯仪式，还用华语预祝民众中秋节快乐。

尚达曼上任总统后首次参与文化活动

今年的牛车水庆中秋活动主题是“温馨同聚庆中秋”。亮灯与活动开幕仪式于星期五（9月15日）晚上7时在牛车水广场举行，现场人潮涌动，刚在星期四（14日）宣誓就职的总统尚达曼与夫人到场与大家一同迎中秋。这是尚达曼上任总统后首次参与文化活动。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明致辞时说，我们可以趁着庆祝中秋节，进一步加深我国多元文化与种族之间的关系，通过节庆活动让大家有机会感受各族的文化之美。杨莉明也是惹兰勿刹集选区议员。

她提起尚达曼总统在2015年也曾参与牛车水的中秋亮灯仪式，说到这里，她还打趣地说“欢迎尚达曼回家”，引得众人纷纷叫好，现场响起一阵欢笑声。

随后，尚达曼总统先用华语献上中秋祝福，祝愿民众“身体健康，事事顺利”，然后用英语分享中秋节典故。总统夫人珍一藤木则用潮州话发言，称能参与牛车水庆中秋活动，她很开心。

舞台上的表演多姿多彩，让牛车水充满节庆的热闹气氛。（唐家鸿摄）

阔别三年再办中秋游灯会 回味旧时乐趣

今年牛车水的中秋节活动为期一个月，从9月15日到10月14日。最大亮点是阔别三年再度举办的大型中秋游灯会（Lantern Walk），让民众一同提灯夜游，一尝旧时过中秋提灯的乐趣。9月23日晚上7时30分，民众可以提着灯笼从唐城坊出发，一路走到牛车水广场。

夜晚的牛车水在中秋灯饰和车辆流光的衬托下，分外璀璨夺目。（唐家鸿摄）

此外，珍珠坊前的广场有中秋市集，史密斯街有美食坊。牛车水节庆筹委会欢迎公众踊跃前往参与。这些为中秋佳节而办的多姿多彩活动，除了要让民众感染节庆的喜乐，也要让大家更好地了解华族传统文化。

今年的中秋灯饰首次由莱佛士高等教育学院的26名学生设计。这些学生来自多个国家如印度尼西亚、印度与马来西亚等。学院高级副总裁王介侯介绍，街道灯饰通过三组不同的设计，述说嫦娥和玉兔的故事；高八米的主灯饰设计包括一对夫妻与三个孩子，象征家庭团圆，幸福和美。