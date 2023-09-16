千人提灯漫游灯海 中秋佳节鹊桥相会

上千名公众和亲友一起手提灯笼，沿着滨海湾花园的小径一路观赏中秋花灯，沉浸在中秋佳节的喜悦气氛中。

星期五（9月15日）是农历八月初一。随着夜幕降临，国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪敲响铜锣，点亮今年“滨海花园庆中秋”活动中蜻蜓湖上长20米的鹊桥花灯。

上千名公众也陆续点亮手中的“花缘”灯笼，随着舞龙队伍从海湾舫广场出发，步行至擎天树丛，逐一欣赏九组中秋灯饰。

今年是滨海湾花园疫后首次恢复提灯漫步活动，主办方星期五向公众免费分发约5000只灯笼。这些灯笼上的图案出自“我们的秘密花园”花灯组，是由非营利机构ART:DIS患有自闭症的艺术家们所设计。

滨海湾花园节目策划资深处长奈杜（Dinesh Naidu）说，滨海花园的中秋活动为亲朋好友和社区团体提供了一个相聚欣赏美景的机会，希望给访客们留下一段难忘的美好回忆。

驻足鹊桥灯饰 牛郎织女来相会

蔡婉郡（22岁，工厂生产员）在《联合早报》上看到亮灯的消息，便和男朋友来赏花灯，一起在鹊桥灯饰前留影。

她特地身穿一袭汉服，搭配兔子发卡和蝴蝶耳饰。她说：“这件汉服上有星星月亮的图案，我觉得特别应景。我来新加坡一年多，这是我第一次来滨海湾花园赏灯，对新闻报道里的每个花灯我都很期待”。

除了“凉亭”“鹊桥”“化蝶”和“花缘”等大型灯饰，在擎天树丛旁的长廊中，还悬挂着1000个由社会各界人士共同完成的手绘灯笼，汇成一条色彩斑斓的灯廊。

昨晚人潮包括400多名参与滨海花园社区服务计划的乐龄人士，第一次到滨海湾花园赏灯的刘贵莲（70岁，退休者）是其中一人。

她激动地说：“我很喜欢画画，很高兴可以出一分力参与画灯笼的活动。飞跃社区服务安排了车载我们来，这样的机会很难得，我要好好看看别的灯笼，以便明年画得更好。”

每晚6时至10时亮灯 直到10月1日

今年“滨海花园庆中秋”以“花缘”为主题，每晚6时至10时亮灯，直到10月1日。活动期间还有多种文化艺术活动、工作坊与表演，公众可查阅“滨海花园庆中秋”网站了解更多详情。

新报业媒体华文媒体集团是“滨海花园庆中秋”的活动伙伴，UFM1003和96.3好FM是活动指定宣传电台。

100对早报俱乐部会员参加游园活动

配合今年的滨海花园庆中秋，联合早报俱乐部邀请100对俱乐部会员参加中秋灯笼大型游园活动，除了送给每对读者两个精美的灯笼，也送他们一对花穹入场券，让他们可以在一个月内参观花穹。

近百名读者携家人于星期五傍晚6时就到场开始排队领取灯笼与花穹入场券，之后便提着灯笼参加大型园游会，欣赏美丽的灯饰与精彩的演出。