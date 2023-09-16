劝阻男子睡地上 八旬保安挨揍送院缝六针

八旬保安阿叔清晨在勿洛中心巡逻时，看见男子睡在地上，叫醒对方结果被男子一拳打眼。保安被打倒在地，眼睛淤青肿胀，眼皮也被碎裂的镜片割伤，缝了六针。

保安雇员联合会（Union of Security Employees，简称USE）星期四（9月14日）在脸书发贴文，指事故发生在上星期天（9月10日）凌晨2时许。

根据该会上载的照片，保安的左眼旁有多处伤痕，还流着鲜血，另一张照片显示他左眼肿胀淤青，头部被绷带包扎。

保安公司总监王先生（57岁）受访说，事发时阿叔正在巡逻，突然看见三名中年男子在附近的凳子周遭睡觉，便上前叫醒他们，要求他们不要这么做。

阿叔之后继续巡逻，过后再度看见其中一人仍躺在地上睡觉，便又上前劝说。

岂料，男子突然对他恶言相向，还朝他眼睛挥了一拳，导致他整个人往后跌，眼镜都被打裂，破裂的碎片割伤他左眼。

据阿叔跟王先生说，当时他先尝试站起来，跟着大喊求救，两名在附近的餐厅员工前来制伏男子，不让他离开，也帮忙报警。

据悉，涉事男子过后被警方带走，警员也帮忙呼叫救护车，把阿叔送入医院，阿叔入院后在左眼的伤口处缝了六针。

警方受询时证实接获通报，一名80岁男子在清醒的状态下入院，一名37岁男子正协助调查，调查正在进行中。

完整报道，请翻阅2023年9月16日的《新明日报》。