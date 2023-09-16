F1带动附近餐饮业者：周六顾客增一至三成

世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛开跑，赛场周边的餐饮业者透露，赛事带动了人流，星期六（9月16日）的客流量比平时增加一至三成，不少是外国游客。

《联合早报》记者星期六下午至傍晚走访新达城、滨海广场、政府大厦地铁站、以及来福士城一带，发现人流量虽然与一般的星期六相当，但似乎少了一家老小同行的公众，外国游客则明显增多。不少穿着各赛车队队服、棒球帽等F1赛车主题服饰的公众，在人群中非常显眼。

来福士城一家越南餐馆的店员告诉记者，截至下午5时许，客流量比一般星期六多出约三成。“今天客流量增加在我们意料之中，我们也做好了准备应对。”

美年径（Millenia Walk）一家奶茶店的店长透露，星期六光顾的人数比平时星期六多了约一成。不过，美年径一家咖啡座的店员指出，星期六的顾客没有明显增加。“只是下午1时到3时许有些顾客坐在店里，4时左右几乎都走了，应该是去赛场了。”

穿着F1赛车队服的余进谦（26岁，从事金融）与女友庄丝婷（26岁，市场营销员）在下午3时许就来到新达城打包零食。余进谦说，他支持红牛车队的荷兰籍车手费斯塔彭（Verstappen），庄丝婷则支持法拉利车手勒克莱尔（Leclerc）。“我们一年前就买了今年的票，也希望尽量避开人潮，所以今天我们决定早点过来。”

记者也在美年径见到披着法拉利队旗的柯里（Graham Currie，55岁）和妻子。这已是他们为观看F1赛车，第11次从英格兰飞来新加坡。

他透露，自己曾是英国陆军的准尉，这次来新加坡不仅去了动物园，也去了克兰芝阵亡战士公坟向在世界第二次大战中牺牲的士兵致敬。“上次我来新加坡观赛已是2019年，如今机票和酒店都比冠病疫情前贵了一些，但全球都这样，可以理解。”