中秋佳节伴年长者 护士照亮生活带来欢愉

中秋节即将来临，24岁的叶永安与父母和哥哥准备了一些月饼、灯笼、传统猪笼饼和一些手绘的中秋节卡片到疗养院探望年长者，希望在节日前为他们带来欢乐。

叶永安自小学五年级开始就参与疗养院的义工工作，年长者都很喜欢她，把她当成自己的孙女看待。有一次听到一名年长者对她说：“妹妹，好久没有看到你了，我很想你！”这样的话语让叶永安的心瞬间明亮起来。

中秋节对她来说是家庭团聚的特殊时刻。记得小时候，祖父母常向她讲述嫦娥奔月的故事，描绘月宫中嫦娥和玉兔的生活，祖父也会亲手制作小灯笼给她，大家在一起吃晚餐和月饼，让她的童年充满了家庭的温暖和爱。她希望将这份从小获得的关爱与别人分享。

佳节前陪伴疗养院年长者 唤回快乐往事

叶永安在亚历山大医院当了两年护士，目前正在新加坡国立大学进修硕士课程。她说，祖母当了一辈子的护士，常告诫她应该帮助有需要的人，她也深受其影响，特别喜欢照顾别人。她认为疗养院的年长者需要更多陪伴，因此希望在佳节前陪伴他们，帮他们唤回从前快乐的回忆。

在医院当护士期间，她几乎每个星期都会面对死亡，这让她更加珍惜生命，也更懂得如何尊重和关心他人。

叶永安除了到疗养院做义工，她也是义工团体杜尼安青年（Dunearn Youth）的发起人，帮助服务社区年长者和低收入家庭，如捐赠日用品等。

尽管时间安排对叶永安来说是一项挑战，但她很幸运地得到了家人的支持，从事她热爱的事情，将甘榜精神带入社区。她希望能鼓励其他年轻人也积极参与义工活动。

叶永安也期望能够支持年长者和特需者的看护者。她认为，照顾他们承受着巨大的压力，但社会往往忽略了看护者同样需要关怀和支持。她希望能为看护者提供更多的温暖和正能量，为社会带来更多的帮助和关爱。