普杰立：卫生部继续免费提供冠病疫苗接种

卫生部目前没计划为冠病疫苗收费，这是因为疫苗对于控制冠病传播仍发挥着关键作用。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生星期二（9月19日）在国会答复询问时说，新加坡自今年2月过渡到绿色警戒级别（DORSCON Green）以来，除了全国疫苗接种计划，其他防疫措施都已取消。这是因为疫苗接种计划仍是我国抵御快速变异的冠病病毒的第一道防线。

当局也规定，在面向病患的环境中仍须戴口罩，以保护病患和医护人员免于感染一般呼吸道传染病。至于这个措施是否会继续下去，普杰立说，卫生部将继续监察情况和审查控制疾病的方法，必要时才做出相应调整。

普杰立是回答议员安迪（碧山—大巴窑集选区）和林伟杰医生（三巴旺集选区）的相关询问。

目前值得关注变种毒株包括EG.5和BA.2.86

他说，新型冠病病毒变种毒株会不断出现，目前值得关注的变种毒株包括EG.5和BA.2.86。虽然现有疫苗可继续对避免感染严重疾病提供良好保护，但制药公司继续更新冠病疫苗的配方，以保持疫苗对新变种毒株的效能。

“例如，辉瑞最新的疫苗配方就专门针对XBB.1.5。我们与供应商签订的合同，让我们可以在评估最新疫苗适合本地情况时，采购最新疫苗。”

新版复必泰疫苗或在10月底抵达本地

卫生科学局日前批准了辉瑞公司最新的单价XBB.1.5疫苗，适用于六个月大及以上的人群；当局也在审查其他针对XBB.1.5的疫苗。冠病疫苗专家团也在审查这款新版复必泰（Comirnaty） 疫苗的数据，之后将针对哪些群体适合接种提出建议。新版复必泰疫苗可能在10月底抵达本地。卫生部将在安排确定后公布更多细节。

普杰立强调，冠病仍是危险疾病，新加坡与病毒共存之道是通过接种疫苗和经由感染后安全康复来增强人们的抵抗力。卫生部强烈建议60岁及以上者、老年护理机构的住民以及健康状况不佳者，如果上一次接种追加剂已满一年，应接种更新疫苗的追加剂。12岁至59岁的健康群体也可在今年接种追加剂。

至于卫生部是否准备调整接种计划，普杰立说，由于冠病病毒还在不断变种，因此疫情发展仍多变，目前未有足够数据可确定长期接种战略。卫生部将继续观察情况和参考专家观点，来更新有关建议。

林伟杰也问，本地是否已出现“接种倦怠”（vaccine fatigue），选择接种疫苗的人越来越少。对此，普杰立未提供最新接种数据，但表示卫生部会继续与公众沟通，包括了解人们对疫苗的恐惧和担忧，并通过公众教育，宣导接种冠病疫苗和其他疫苗对于预防传染病的重要性。