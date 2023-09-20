肺部健康学术研究中心成立 重点聚焦亚洲患者

亚洲的呼吸系统疾病患者，病因与西方患者有所不同，传统治疗效果也较差。本地成立新研究中心，重点研究如何为亚洲患者提供针对性的预防、诊断，以及治疗方法。

南洋理工大学李光前医学院新成立的肺部健康学术研究中心（The Academic Respiratory Initiative for Pulmonary Health，简称TARIPH），旨在了解新加坡和亚洲的呼吸系统疾病，开发适合哮喘、慢性阻塞性肺病（chronic obstructive pulmonary disease，简称COPD）和支气管扩张（bronchiectasis）等慢性呼吸道疾病的检测、预防和治疗方法，改善亚洲患者健康。

中心也会成立病患小组，邀请患者和看护人员为病学研究提供意见。

有研究证据显示，由于气候、环境、遗传、新陈代谢和文化的差异，亚洲人呼吸系统疾病的病因与西方人不同，传统治疗效果也较差。例如，本地热带气候导致室内外空气中的真菌含量较高，患肺病的亚洲人更容易出现特定的过敏反应。

非吸烟族群慢性阻塞性肺病发病率较高 或与烧香习惯有关

TARIPH联合学术领导人、李光前医学院副教授乔狄默（Sanjay Chotirmall）也说，亚洲非吸烟族群的慢性阻塞性肺病发病率较高，可能与烧香习惯有关。另外，亚洲人支气管扩张发病率是非亚洲人的四倍，西方常用的类固醇药物，对亚洲患者效果不同，出现耐药性的比率也不同，值得进一步研究。

他说：“与新加坡多元种族人口接触，研究人员能研究呼吸系统疾病，如何影响不同亚洲族裔群体。 这种更广泛的视角，将为亚洲人和个别患者带来更个人化的治疗，改善患有哮喘、支气管扩张、慢性阻塞性肺病等肺部疾病患者的生活质量。”

收集住家空气样本 研究空气与治疗关联

中心正进行的研究包括：比较新加坡与非亚洲哮喘、慢性阻塞性肺病和支气管扩张患者，了解不同的生物标志物（biomarker），以便更早诊断和提出针对性的治疗。中心也同新加坡环境生物工程中心合作，收集本地150名肺疾患者住家的空气样本，研究空气质量与治疗结果的关系。

研究中心也成立本地首个呼吸医学研究病患小组，目前有九名肺病患者和一名看护人员正式加入。他们除了为研究提供数据，也会向研究人员分享自己的生活经历和需求，并提出当前治疗的缺陷。他们也会从病患角度分析研究结果，与研究人员共同改善治疗方案。

TARIPH联合学术领导人、陈笃生医院呼吸内科主任兼高级顾问医生阿比舍加纳德（John Arputhan Abisheganaden）副教授说：“患者是病情的专家，将他们的意见纳入研究有利于指引研究方向和设计，确保中心开展的研究以患者为中心，解决他们的问题，找到方法让他们应对慢性肺病，提升生活质量。”

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期三（9月20日）为TARIPH主持开幕仪式。有意提出意见的肺病患者，可电邮tariph@ntu.edu.sg，与研究人员联系。