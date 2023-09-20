罹癌又因哮喘多次入院 前国手戒烟运动控制病情

曾是橄榄球国手的罗伟明（72岁），30年前不幸罹患大肠癌，化疗期间发现自己经常气喘，最后确诊患上严重哮喘，之后更多次因为哮喘发作住院。他于是下定决心改善生活习惯，积极戒烟、减重和跑马拉松，最终成功控制病情。

为鼓励和帮助其他肺病患者，罗伟明多年来积极分享自己的患病经历，今年7月更受邀参加肺部健康学术研究中心（TARIPH）的病人小组“肺疾患者联网”，通过电话、视讯和访谈等方式，与研究人员交流，协助他们优化与病患的沟通，确保科研成果对病患有益。

罗伟明说：“新加坡有非常完善的医疗制度，不过有时综合诊疗所的等候时间过长，看诊过程也很匆忙，病患往往没有足够时间向医生询问，导致他们不太了解病情和疗程，甚至有时会错过服药时间。我认为这是研究人员在研究如何提高治疗成效时，可以考虑的情况。”

东眴阁住持兼新加坡佛教总会秘书长释有广法师（42岁）也是肺疾患者联网成员。他在20年前患上严重哮喘，2014年进行支气管热成形术后，病情有所改善，但哮喘2021年再次发作。

他说：“我之前也有参与其他研究，想要帮助推动本地医学进步，但研究员往往不会主动去认识你，听取病患的观点，只把病患当受试对象。病患不清楚研究目的，也不知道自己的参与是否会有帮助。我就建议研究团队须和病患沟通，让他们了解研究目的，有足够思考空间，从病患角度构思问题。”

他希望肺疾患者联网最终可以成为联系本地研究人员、医生，以及病患的桥梁，通过相互咨询、研究分析，确保成果对医生和病患是实用的。