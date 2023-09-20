罹癌又因哮喘多次入院 前国手戒烟运动控制病情

王康威

更新 /
更新 / 2023年9月21日 12:15 AM
发布 /
发布 / 2023年9月20日 7:47 PM
副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰（左排中）星期三为南洋理工大学李光前医学院的肺部健康学术研究中心主持开幕仪式。他之后与中心肺疾患者联网成员，包括释有广法师（右排中）和罗伟明（右排红衣者）交流。（梁麒麟摄）
副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰（左排中）星期三为南洋理工大学李光前医学院的肺部健康学术研究中心主持开幕仪式。他之后与中心肺疾患者联网成员，包括释有广法师（右排中）和罗伟明（右排红衣者）交流。（梁麒麟摄）

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曾是橄榄球国手的罗伟明（72岁），30年前不幸罹患大肠癌，化疗期间发现自己经常气喘，最后确诊患上严重哮喘，之后更多次因为哮喘发作住院。他于是下定决心改善生活习惯，积极戒烟、减重和跑马拉松，最终成功控制病情。

为鼓励和帮助其他肺病患者，罗伟明多年来积极分享自己的患病经历，今年7月更受邀参加肺部健康学术研究中心（TARIPH）的病人小组“肺疾患者联网”，通过电话、视讯和访谈等方式，与研究人员交流，协助他们优化与病患的沟通，确保科研成果对病患有益。

罗伟明说：“新加坡有非常完善的医疗制度，不过有时综合诊疗所的等候时间过长，看诊过程也很匆忙，病患往往没有足够时间向医生询问，导致他们不太了解病情和疗程，甚至有时会错过服药时间。我认为这是研究人员在研究如何提高治疗成效时，可以考虑的情况。”

东眴阁住持兼新加坡佛教总会秘书长释有广法师（42岁）也是肺疾患者联网成员。他在20年前患上严重哮喘，2014年进行支气管热成形术后，病情有所改善，但哮喘2021年再次发作。

他说：“我之前也有参与其他研究，想要帮助推动本地医学进步，但研究员往往不会主动去认识你，听取病患的观点，只把病患当受试对象。病患不清楚研究目的，也不知道自己的参与是否会有帮助。我就建议研究团队须和病患沟通，让他们了解研究目的，有足够思考空间，从病患角度构思问题。”

他希望肺疾患者联网最终可以成为联系本地研究人员、医生，以及病患的桥梁，通过相互咨询、研究分析，确保成果对医生和病患是实用的。

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