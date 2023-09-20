音乐人林智强加控一罪 涉案受害女子增至五人

早前被控非礼的本地知名音乐人及《新加坡偶像》前评审林智强，再被加控一项侮辱女性尊严的罪状，涉案受害女子增至五人。

被告林智强（Ken Lim，59岁）是Hype Records唱片公司的执行董事。

控方星期三（9月20日）对林智强加控另一项侮辱女性尊严的罪名。加上原有的五项侮辱女性尊严罪和一项非礼罪，他共面对七项控状，受害人也从四人增至五人。

为保护受害者，法官谕令媒体不可报道任何会泄露受害者身份的资料，包括她们的年龄。

新控状显示，林智强涉嫌在2012年7月25日晚上7时至10时30分期间，在亨德申路的公司内与一名女子聊音乐事业时，问对方是不是处女，他还问：“如果我现在与你发生性关系，怎么办？”

林智强由王律师事务所的律师代表，其中包括高级律师陈志明。律师代表他发出声明说，林智强初次被控时已否认所有指控，并已做好准备在审讯中证明自己的清白。

林智强面控时全程不发一语，案件过堂后快步离开法庭。他目前以1万元获得保释，案展9月22日进行审前会议。

林智强今年3月被控非礼

林智强今年3月被控一项非礼罪名，控状指他于2021年11月23日，在办公室内非礼一名女子胸部。

之后，林智强在6月被加控五项控状，指他对另外三名女艺人做出侮辱女性尊严的举动。控状指他在1998年至1999年期间，把其中一名女艺人带到经禧圈（Cairnhill Circle）一带的住家，让她观看“性后”钟爱宝的色情影片。

1999年至2002年期间，他也涉嫌在办公室内询问另一名女艺人是不是处女、要求对方写下性幻想等；他也被指在2013年间，在办公室对一名受害者解开腰带，还建议对方以发生关系的形式换取好处。

非礼罪名一旦成立，犯罪者可被判处最长三年监禁，或罚款，或外加鞭刑，或任何以上组合的刑罚；通过言语、手势或展示任何物件等方式侮辱女性尊严者，可被判坐牢最长一年或罚款，或两者兼施。