尚穆根：媒体可在重要课题上助人民达成共识

每个人都有各自的观点和个人利益，但在一些课题上能否达成更广泛的共识，媒体可发挥作用。它虽不是唯一的媒介，但可以通过对话、辩论和讨论来协助人民达成共识。

内政部长兼律政部长尚穆根接受《商业时报》播客节目“Lens on Singapore”采访，主持人问他，在观点日益多元化，且人们要求自己的声音被听到的环境中，媒体要如何反映这些声音，并继续帮助维系新加坡人团结一致。

尚穆根说，媒体的角色是理性合理地传递信息和进行教育。对新加坡而言，通过全国报章，让人们关注国家大事、就各种课题进行对话，是重要的。

媒体可关注重大课题 供人们思考辩论

他强调人们不只是通过媒体对话。“他们在不同平台上有许多不同的对话。但国内媒体可以关注一些重大课题。用意是让他们思考不同的课题。”

这些课题可包括我国人口老龄化、新加坡面对的本区域宗教情绪高涨问题、来自人工智能的竞争，以及我们在新加坡所做的工作可被其他人取代的担忧等。

尚穆根说：“这些都是我们要进行对话的课题，而媒体是一个非常重要的工具。媒体的角色是把这些课题公之于众，让新加坡人思考、辩论，并提供一个平台，让人们能达成某种观点，最好是能围绕一些中心思想。因为对我们而言，重要的是人民，至少是大多数人，就我国前进的步伐达成一致意见。”

尚穆根也说，对于他在节目上提到我国面对的挑战，目前无法知道解决方案是什么，政府有责任去思考解决方案，但这不只是政府的责任。人们必须认识到问题的存在，然后开始思考解决方案，这样政府之后提出解决方案，人民就可以参与商讨和决定。