职总吁政府制定有薪看护假 助减轻雇员负担

新加坡正迅速成为超级老龄化社会，全国职工总会呼吁政府实施有薪看护假，为须承担看护责任的雇员减轻负担。

目前承担看护责任的上班族，没有法定有薪看护假可拿，以照顾年长、生病或残障的家庭成员。换言之，他们要照顾家人，只能申请年假或补假等。不过，近年自愿提供有薪家庭护理假期的雇主，已从2012年的15%，增加至去年的约三成。

职总秘书长黄志明星期三（9月20日）呼吁政府制定有薪看护假，让承担看护责任的雇员可安心请假照顾家人。与此同时，职总也促请雇主自愿为员工提供有薪看护假，并落实灵活工作安排，打造支援看护者的生态。

职总从去年8月开始，通过为期一年的“同心同行共创未来”（#EveryWorkerMatters）对话会，深入了解本地雇员面对的挑战、想法与诉求。其中一个群体是所谓的“夹心层”，即上有老下有小，且须承担家庭看护责任的雇员。

对此，职总提出两大建议，一是雇员应有更多灵活工作安排的选项，以解决不同的看护需求；二是雇员需要更多支援，来看护年长的家庭成员。建议细节包括重新设计工作，允许员工远距离完成部分工作；在招聘广告列明有何种灵活工作安排；便利求职者，允许看护者因突发状况请无薪假，确保看护者有能力负担和获得所需的年长者看护服务等。

黄志明：若能提供灵活工作安排 对劳资双方是双赢

黄志明星期三早上在达曼裕廊职总保健活跃乐龄中心，与超过25名看护者对话，了解他们面对的挑战及希望获得哪些协助。他过后对记者说，本地劳动力正迅速老龄化，未来会有更多雇员须承担看护责任，如果雇主能提供灵活工作安排，对劳资双方而言是一种双赢。

“雇主可在人手短缺的情况下留住员工，员工也可在照顾家人的同时继续工作养家。”

新加坡全国雇主联合会执行理事长沈锦源受询时告诉《联合早报》，雇主也意识到有越来越多的雇员须承担照顾责任，因此，许多雇主已实施了某种形式的灵活工作安排。

“这可让更多雇员继续就业，或重新加入劳动队伍，同时兼顾看护责任。其中可涉及重新设计工作，让它更适合落实灵活工作安排。”

灵活工作安排指导原则料明年推出

沈锦源说，劳资政三方合作伙伴近期已设立新的工作组，准备拟定灵活工作安排指导原则。预计明年推出的指导原则落实后，雇主须适当考虑员工提出的灵活工作安排请求，并评估企业业务需求，决定是否批准。

职总一项针对本地1000名20岁以上雇员和求职者展开的网上调查结果显示，有高达85%的受访者认为，灵活工作安排最能协助他们兼顾工作与看护责任。其他援助方式包括有薪看护假（64%）、提供财务援助如津贴或医疗保险（57%）、无薪假（34%）、看护服务（31%）及给予看护者支援服务如辅导、举办看护课题相关的工作坊等（29%）。

这项在今年1月至2月进行的调查也显示，蜡烛两头烧的情况影响了雇员的上班表现，有超过一半的受访者指须请假照顾家人，也有超过四成的人请无薪假或一阵子没收入。至少三成的人指会迟到早退、无法集中精神、生产力降低和缺乏同事互动。也有超过一成的受访者，无法升迁、因表现或出勤率问题接到警告。