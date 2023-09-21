五层楼高大树倾斜 居民担忧

楼下出现五层楼高的南洋杉树，其中一部分甚至倾斜，令居民感到担忧。市镇会表示，树艺师检查后，确保树木健康以及低风险。

受影响的组屋区位于勿洛水池路第712座和第713座之间。热心读者陈女士（50岁）向《新明日报》指出，这些杉树于2006年翻新时种下，至今已经17年。

“这些树如今都长到五层楼那么高，还有几棵已经开始倾斜，若遇到暴风雨时，随时可能会倒下。”

她透露，并非想要当局完全砍掉树木，只希望能修剪，或将树木砍得矮一些。

另一名受访居民李先生（46岁）则说，虽然已经倾斜，但情况已持续数年，经历多次大雨后也没有问题，所以根基牢固。“这些杉树能遮阴，若真的有危险，当然也希望当局能修剪，但千万别直接砍掉。”

记者日前走访时，确实发现了六七棵南洋杉树，大部分有五层楼高，其中两棵出现倾斜的情况。

勿洛水池路第713座的数棵南洋杉倾斜。 （徐颖荃摄）

对此，阿裕尼—后港市镇理事会通过电邮回复《新明日报》时指出，这些树木于今年4月至5月期间，曾接受国际林木栽培协会（ISA）认证的树艺师检查，并被评估为低风险和健康的。

“我们想向居民保证，区内的树木都由经过认证的树艺师定期检查，虽然弯曲和倾斜的树干不一定是判断树木是否健康的指标，但考虑到居民的顾虑，我们已委托树艺师对上述的树木进行另一轮检查。”

完整报道，请翻阅2023年9月21日的《新明日报》。