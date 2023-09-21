建筑地形复杂限制多 工程师把控项目赢殊荣

一栋建筑从纸上设计到施工落成，少不了工程师的参与和把控。lyf纬壹科技城共享公寓的建设，面对复杂地形和周围设施的限制，张荣新巧思布局、从实际出发，以及改进建筑结构来克服，赢得今年的优秀设计与工程安全奖。

建筑项目挑战众多，工程师张荣新从实际出发一一克服。（曾坤顺摄）

新加坡lyf纬壹科技城共享公寓项目位于尼泊尔园（Nepal Park），由咨询公司莫特麦克唐纳新加坡（Mott MacDonald Singapore）负责土木和结构工程。公司建筑工程总监张荣新说，项目所在的0.45公顷地段原是一个18米宽5米高的狭窄斜坡，周围除了地铁隧道，还有受保留的黑白洋房，增添了诸多限制。

在地铁隧道上和周围地区建屋盖楼，有严格的条规与标准要遵守，不能让地铁的结构受到影响。张荣新负责的这一公寓项目靠近纬壹地铁站，一部分地段就位于环线地铁隧道上方。张荣新在考虑地铁安全和建筑需求后，在受影响地段上只建两层楼高的停车场和游泳池，地基仅深入地下1米，不影响在20米深的隧道。

张荣新也对位于地铁隧道侧方的地基做了特别处理，工程造成隧道的移动不到0.1厘米，远低于当局规定的1.5厘米顶限。

新加坡lyf纬壹科技城共享公寓坐落在18米宽5米高的狭窄斜坡上，为工程增添了不小的挑战。（受访者提供）

解决了地铁隧道构成的困难，张荣新还须处理周围受保留建筑的挑战。原来，在该公寓地段的边界，有几座黑白洋房坐落在五米高斜坡上，建筑工程包括在距离洋房仅仅几米处挖土。张荣新得考虑避免泥坡塌陷，否则这些具有历史意义的黑白建筑将会受损。

施工期间，张荣新须确保邻近黑白洋房稳固。（曾坤顺摄）

为此，张荣新从实际出发，选用坚固不生锈的玻璃纤维增强聚合物建设一堵墙，牢牢地稳固泥土，保护黑白洋房的同时，也保护公寓挖土工程，一举两得。

最让张荣新引以为豪的，是连接两栋主建筑的走廊。原本概念设计中，这一座五到七楼的三层高走廊是一座巨型桁架（mega truss），“漂浮”在两栋建筑之间。

概念设计再好终究是理想，而面对项目的现实挑战，张荣新说：“巨型桁架需要大量的支柱结构，建设过程更是要动用超大型起重机把架子吊起，这些都是非常耗时耗力的。”

张荣新因此提出改建转移梁（transfer girder），通过地面六根支柱分散负荷，除了加强建筑结构也简化了建设过程。他的提议最终被采纳，促成了建筑如今的面貌。

张荣新已在建筑环境业奋斗35年，曾两次赢得优秀设计与工程安全奖。见证了行业数十载的发展，他说：“如今科技发达，建筑方法越来越多样和便捷。这座建筑的所有外墙都是预制品，事先在工厂造出模块部件，再运送到施工现场组装。这大大缩短了建筑过程，也提升了项目的准确性。”

优秀设计与工程安全奖由新加坡建设局颁发，除了商业组别，也设有机构和工业，以及住宅组别。机构和工业得奖者是负责加冷综合诊所和长期护理的工程师林拱濓，住宅则由西海岸谷（West Coast Vale）的御峰私宅项目工程师王金发获得。

建设局结构工程署高级署长陈俊阳说，这些奖项为给予工程师肯定而设，表扬他们为难度大的建筑设计提供创意方案，同时克服场地限制以安全完成项目。“我们希望鼓励更多年轻新加坡人，投身建筑环境业，为国家发展献力。”

张荣新认为，本地建筑环境业不乏才华横溢的工程毕业生加入，但如何留住他们长久发展是重点。他直言，30多年前刚入行时，要花大量时间完成计算和模型等，如今这些都可以利用编程和软件等数码科技进行，提升效率并省下不少时间，对平衡生活和工作有很大帮助。

张荣新也指出，如今的工程专业更多样化，除了传统的土木和结构方面，还包括环境、能源等。“刚入行的工程师可以尝试不同领域，发掘自己的兴趣和专长。”