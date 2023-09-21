建筑地形复杂限制多 工程师把控项目赢殊荣

李思邈

更新 /
更新 / 2023年9月21日 7:13 PM
发布 /
发布 / 2023年9月21日 5:30 PM
新加坡lyf纬壹科技城共享公寓获颁今年的建设局商业组别优秀设计与工程安全奖。（曾坤顺摄）
新加坡lyf纬壹科技城共享公寓获颁今年的建设局商业组别优秀设计与工程安全奖。（曾坤顺摄）

字体大小:

一栋建筑从纸上设计到施工落成，少不了工程师的参与和把控。lyf纬壹科技城共享公寓的建设，面对复杂地形和周围设施的限制，张荣新巧思布局、从实际出发，以及改进建筑结构来克服，赢得今年的优秀设计与工程安全奖。

建筑项目挑战众多，工程师张荣新从实际出发一一克服。（曾坤顺摄）

新加坡lyf纬壹科技城共享公寓项目位于尼泊尔园（Nepal Park），由咨询公司莫特麦克唐纳新加坡（Mott MacDonald Singapore）负责土木和结构工程。公司建筑工程总监张荣新说，项目所在的0.45公顷地段原是一个18米宽5米高的狭窄斜坡，周围除了地铁隧道，还有受保留的黑白洋房，增添了诸多限制。

在地铁隧道上和周围地区建屋盖楼，有严格的条规与标准要遵守，不能让地铁的结构受到影响。张荣新负责的这一公寓项目靠近纬壹地铁站，一部分地段就位于环线地铁隧道上方。张荣新在考虑地铁安全和建筑需求后，在受影响地段上只建两层楼高的停车场和游泳池，地基仅深入地下1米，不影响在20米深的隧道。

张荣新也对位于地铁隧道侧方的地基做了特别处理，工程造成隧道的移动不到0.1厘米，远低于当局规定的1.5厘米顶限。

新加坡lyf纬壹科技城共享公寓坐落在18米宽5米高的狭窄斜坡上，为工程增添了不小的挑战。（受访者提供）

解决了地铁隧道构成的困难，张荣新还须处理周围受保留建筑的挑战。原来，在该公寓地段的边界，有几座黑白洋房坐落在五米高斜坡上，建筑工程包括在距离洋房仅仅几米处挖土。张荣新得考虑避免泥坡塌陷，否则这些具有历史意义的黑白建筑将会受损。

施工期间，张荣新须确保邻近黑白洋房稳固。（曾坤顺摄）

为此，张荣新从实际出发，选用坚固不生锈的玻璃纤维增强聚合物建设一堵墙，牢牢地稳固泥土，保护黑白洋房的同时，也保护公寓挖土工程，一举两得。

最让张荣新引以为豪的，是连接两栋主建筑的走廊。原本概念设计中，这一座五到七楼的三层高走廊是一座巨型桁架（mega truss），“漂浮”在两栋建筑之间。

概念设计再好终究是理想，而面对项目的现实挑战，张荣新说：“巨型桁架需要大量的支柱结构，建设过程更是要动用超大型起重机把架子吊起，这些都是非常耗时耗力的。”

张荣新因此提出改建转移梁（transfer girder），通过地面六根支柱分散负荷，除了加强建筑结构也简化了建设过程。他的提议最终被采纳，促成了建筑如今的面貌。

张荣新已在建筑环境业奋斗35年，曾两次赢得优秀设计与工程安全奖。见证了行业数十载的发展，他说：“如今科技发达，建筑方法越来越多样和便捷。这座建筑的所有外墙都是预制品，事先在工厂造出模块部件，再运送到施工现场组装。这大大缩短了建筑过程，也提升了项目的准确性。”

优秀设计与工程安全奖由新加坡建设局颁发，除了商业组别，也设有机构和工业，以及住宅组别。机构和工业得奖者是负责加冷综合诊所和长期护理的工程师林拱濓，住宅则由西海岸谷（West Coast Vale）的御峰私宅项目工程师王金发获得。

建设局结构工程署高级署长陈俊阳说，这些奖项为给予工程师肯定而设，表扬他们为难度大的建筑设计提供创意方案，同时克服场地限制以安全完成项目。“我们希望鼓励更多年轻新加坡人，投身建筑环境业，为国家发展献力。”

张荣新认为，本地建筑环境业不乏才华横溢的工程毕业生加入，但如何留住他们长久发展是重点。他直言，30多年前刚入行时，要花大量时间完成计算和模型等，如今这些都可以利用编程和软件等数码科技进行，提升效率并省下不少时间，对平衡生活和工作有很大帮助。

张荣新也指出，如今的工程专业更多样化，除了传统的土木和结构方面，还包括环境、能源等。“刚入行的工程师可以尝试不同领域，发掘自己的兴趣和专长。”

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容