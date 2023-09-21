研究：对咸味感知较弱 高血压患者普遍摄盐过量

我国高血压患病率逐年上升，最新研究显示，高血压患者通常在饮食上口味偏咸，而且普遍没有意识到这一点，不知不觉就摄取了过量盐分。

21天坚持低盐清淡饮食 有助恢复咸味感知能力

新加坡心脏基金活动高级经理林杰指出，人们可以通过训练去改变味蕾的记忆，只要连续21天坚持低盐的清淡饮食，对于咸味的感知能力就会恢复。

配合全国心脏周和世界心脏日的到来，新加坡心脏基金会展开一项最新研究，调查国人，尤其是高血压患者对于盐味的感知能力，以及高盐高钠的饮食如何导致高血压和心血管疾病，以此提醒公众关注心脏健康。

高血压对咸味感知能力较弱 较易摄入盐分超标食物

新加坡心脏基金会对148名年龄介于50岁至70岁的群体进行了盐度分级测试，当中有大约一半的参与者为高血压患者。结果显示，高血压患者的味蕾对于咸味的感知能力较弱，相较于其他人更容易摄入盐分超标的食物，进而影响心血管的健康。

根据2019年全国营养调查数据，90%的国人每日摄取近九克的盐，相当于两茶匙的量，比世界卫生组织建议的每日五克盐，高出近一倍。

由于食盐含有大量的钠（sodium），高盐饮食会造成血液中钠浓度升高，刺激人们喝更多的水。为了降低钠的浓度，身体会将大量水分带入血液中，造成血容量增加和血管扩张，长期下去就形成了高血压。

身为营养师的林杰说，外食的公众在点餐时应尽量避开汤类食物，通常一份汤含有约七克的盐，一碗就超过了一天该摄入的量。在购买食材或酱料时，也要仔细观察和对比成分表，选择更少盐分和添加物的产品。

“如果是自己烹饪，则可以选用更多天然调味料如蒜末胡椒，并用低钠盐来代替普通的食盐。低钠盐会以钾（potassium）取代盐里的一些钠，能降低患上心血管疾病的风险，而且在市面上随处都可购买。”

商业区22栋建筑9月29日晚亮灯 吁关注心血管疾病信号

为了支持世界心脏日，本地中央商业区的22栋地标建筑将在下星期五（9月29日）当晚一同亮起红灯，作为呼吁人们关注心血管疾病的示警信号。

新加坡心脏活动基金也会于下星期六（30日）在大巴窑建屋局中心举办心脏健康讲座、心肺复苏术（CPR）、安全使用自动心脏除颤器（AED）专业认证课程，以及瑜伽和跳操运动等一系列活动，增强公众对心脏健康的认知。