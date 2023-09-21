CPF特别和保健储蓄户头利率将达4.04％创新高

公积金特别户头和保健储蓄户头的利率将调高0.03个百分点，今年第四季这两个户头的存款年利率为4.04％，再创新高。

中央公积金局和建屋发展局星期四（9月21日）发联合文告宣布，把公积金特别户头 、保健储蓄户头和退休户头的4％保底利率延长一年，从明年1月1日至12月31日为止，以便在不确定的利率环境里，为公积金会员提供确定性。

由于10年期新加坡政府债券过去12个月的平均收益增加，和它挂钩的特别户头和保健储蓄户头利率因此超过4％的保底利率，今年10月1日至12月31日的利率将再次上调，至4.04%。

政府自2008年把特别户头和保健储蓄户头的利率与10年期政府债券挂钩，在后者的基础上再加一个百分点，并设4％的保底利率，让会员赚取保底或挂钩利率两者中较高的利率。今年第三季，这两个户头的利率是4.01％，首次突破4％的保底利率。

公积金局每个季度都评估各户头的利率，退休户头则是每年评估。政府早前宣布，退休户头今年1月1日至12月31日的年利率维持在4％。

第四季普通户头年利率维持在2.5％

普通户头今年第四季的年利率则维持在2.5％，建屋局优惠房贷利率也相应维持在2.6％。

文告指出，政府正密切留意利率环境，确保公积金利率的挂钩模式在当前的运营环境下仍然适用，同时考虑到长期前景。

为了让会员有更多退休储蓄，55岁以下会员的首6万元存款（最多2万元来自普通户头）有额外一个百分点的利率；55岁及以上会员的首3万元存款（最多2万元来自普通户头）则有额外两个百分点的利率，之后的3万元储蓄有额外一个百分点的利率。

分析：资金充裕可考虑存入特别户头 享有4％保底利率

财务规划公司Providend高级财务规划师罗永成受访时说，第四季度特别户头和保健储蓄户头的利率调高在意料之中，这是因为新加坡10年期政府债券过去12个月的平均收益较上一个季度高。 至于未来利率是否还能继续调涨，罗永成认为须视情况而定。

他解释说，目前的4.04%是根据2022年8月至2023年7月的10年期新加坡政府债券收益率计算的。下一个季度特别户头与保健储蓄公积金户头的存款年利率，还须看2023年9月至11月的10年期新加坡政府债券收益率是否继续走高。

公积金能享有4％保底利率，是一个非常好的存钱养老工具。 对一部分没有把握自行投资以获取更高回报的新加坡人而言，罗永成建议，如果手头资金充裕且具备流动性，可考虑存入公积金特别户头里享有最低保底利率。