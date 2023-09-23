博物馆内办保健工作坊 助乐龄保身心健康

一面玩乐一面学习。健康乐龄活动进入国家博物馆，让年长者在回味往事的同时提升健康意识。

在新加坡保健促进局星期五（9月22日）主办的“回到甘榜（Balik Kampung）”工作坊中，20名来自日爱后港乐龄活动中心的年长者了解了什么是血管性失智症。在本地，每十名60岁以上的人当中，就有一人患血管性失智症（vascular dementia）。这个疾病占所有失智症病例的45.5%。

这个工作坊的地点特别安排在博物馆内，还让年长者在馆内踢毽子、玩五粒子、唱福建歌和欣赏怀旧展览。

保健促进局心理健康教育署助理署长郭景云说，参加工作坊的年长者有机会与他人接触，保持社交互动和头脑灵活；在国家博物馆内举办还可以让他们沉浸在怀旧的气氛中，从而激发他们的回忆，让他们的思维保持活跃。

工作坊有各种主题的教育活动，比如保持大脑活跃、建立健康的人际关系、如何面对挑战与正确抒发自我感受等，让年长者了解如何在日常生活中培养健康的习惯，以降低患病风险。这次的工作坊为期半年，从今年7月到12月在博物馆内的“团聚厅”进行。

“回到甘榜”工作坊始于2019年，曾在全岛不同角落举办，让年长者参与。这次也配合政府最近推出的健康SG计划（HealthierSG），要鼓励更多年长者注意健康。

工作坊让参与者回想早年生活点滴

陈玉连（79岁）参加了工作坊后说：“这里有得看，有得玩，可以跟同龄人互动聊天，脑袋比较灵活。”她说，她最喜欢踢毽子，那是她小时候最爱的游戏，但现在很多孩子都不会玩了。

王桂花（68岁）说：“我现在对失智症了解更多了，而且展厅内展出的古早物件如煤油灯、电视机与火炭炉等，让我想起了早年的生活点滴。”