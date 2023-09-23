百仁中心扩大青年实习计划 促进青年心理健康

青少年的心理健康问题愈发普遍，百仁中心因此扩大青年实习计划，为面对心理压力的青年提供安全舒适的工作环境，促进他们心理健康的恢复。

百仁中心（Brahm Centre）位于四美的第二家分行星期六（9月23日）正式启用，为青年、成人和年长者提供心理健康支持。在美国银行（Bank of America）的资助下，百仁中心也扩大了青年实习护理计划，今年将实习生招聘名额增加至50个，希望能帮助更多因心理问题而难以找到工作的青年。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰为新中心主持开幕仪式时说，青年的压力大部分来源于跟别人之间的比较，他们通常对自己有很高的要求，再加上父母寄予的厚望，往往忽略了内心真正的需求。

百仁中心总裁周荧柃副教授说，通过做一些有意义的事情，以及被积极的人所包围，可以帮助青年建立心理弹性。“我们想为青年提供一个安全的场所，鼓励他们关注自己的心理健康。”

在百仁中心，实习生主要从事客户服务和行政工作，以及参与中心举办的活动，如带年长者去滨海湾花园游玩、举办家庭日、运动课等。实习生也能通过这些活动跟许多同龄人和年长者交朋友，通过经常与人接触和沟通，变得更积极开朗。

目前，百仁中心的26名实习生中，有一半的人面对着心理健康问题，如焦虑或抑郁。因此，实习生也会定期接受正念课程的培训，也有专属导师，可以对他们在工作或心理上的困惑进行指导，陪伴他们寻找人生方向。

其中一名实习生汪芷瑜（21岁）中学时期就患上了抑郁症和焦虑症，当时几乎无法与人正常沟通，也对任何事情都不感兴趣。她说，由于无法容忍自己在工作中犯错，所以在刚开始实习时感到非常有压力。

“不过，主管每次都会耐心开导我，告诉我犯错是很正常的，还能让我做自己有兴趣的数据统计和分析工作，一些客户也会称赞我的工作能力，给予我不少信心。”

另外，百仁中心的新分行也扩大了服务范围，成为由护联中心指定的活跃乐龄站（Active Ageing Centre），以满足心理健康项目日益增长的需求。