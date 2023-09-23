新加坡惠州会馆中秋节前捐赠月饼献爱心

两年前丧夫的董姓女士，独立抚养两个年纪分别为七岁和10岁的小孩。两个孩子在华社自助理事会的帮助下上补习班，还在中秋节来临前获赠月饼，让她倍感温暖。

董姓妇女（39岁，行政人员）接受《联合早报》访问时说，中秋节是象征美好团圆的节日，往年一家人会一起吃饭、提灯笼、吃月饼和赏月。

她对今年获赠月饼和礼包表示感激。她透露，小儿子开心地拿着月饼回家后，本来迫不及待想先吃一个，但后来乖巧地说要等一家人吃完饭后才一起享用。看到孩子懂事的样子，让她很欣慰。

董姓妇女说，丈夫两年前过世后，她顿时成为家里的唯一经济支柱，因此很感激华助会伸出援手帮助像她这样的低收入家庭，帮她减轻生活重担。

华助会共送出礼包给945户低收入家庭，礼包中的月饼由新加坡惠州会馆捐赠，其他还包括两盒礼饼、一包椰子水和一个环保袋等，则由新加坡红十字会和其他赞助商捐赠。

这些来自12所华助会中心和自助团体联合中心（Vibrance@Yishun）的家庭，都受惠于华助会教育项目或家庭援助计划。

家庭凝聚力为低收入家庭非常重要支柱

华助会执行理事长陈业健说，除了教育，家庭凝聚力也是低收入家庭非常重要的支柱之一。他感激惠州会馆这样的社区伙伴，在当前经济不明朗的情况下，为这些受惠家庭送暖。

新加坡惠州会馆会长萧丽娟受访时说，会馆一向注重文化教育和慈善，这次共购买约3000盒月饼要送给有需要的人，他们也会把月饼捐赠给新加坡红十字会和一些社区内的年长者，希望他们能在佳节期间与亲人团圆和共享。

其中一个受惠者叶剑双（33岁，送餐员）育有两个孩子，分别是两岁和七岁。他几天前在购物商场看到一盒月饼售价要70元至80元时，自己不舍得买，星期六（23日）获赠月饼让他感到开心，可以回家与家人一起享用。