德义区2000多居民与总理一同提早欢庆中秋

中秋佳节即将到来，2000多名宏茂桥德义区居民提前庆中秋，在明月下共享天伦之乐。



德义区基层组织星期六（9月23日）傍晚在碧山—宏茂桥公园举办一年一度的中秋节游园会。活动特设现场乐队和杂技表演，舞台前铺着野餐垫，居民在凉风习习的傍晚边享用美食边看演出。

暮色降临，也是宏茂桥集选区议员的李显龙总理到场与大家一起提灯笼，加入舞龙舞狮游行队伍，随后与基层领袖和居民共同席地而坐，欣赏表演。



李总理致辞时说：“世界如今是多事之秋，新加坡虽也面对问题但稳步解决，乘风破浪，勇往直前。”



总理提醒，中秋佳节之际不能忘记社区和家庭的重要。他也祝居民中秋节快乐，希望大家明年能再相聚。

一系列活动让一家大小乐在其中 了解传统节日

除了表演，主办方也安排了一系列活动，让居民一家大小都能乐在其中。喜欢种植的居民可以制作自己的苔玉（kokedama）和玻璃盆景。另外，配合人民协会百盛艺术节（PAssion Arts Festival），居民也能参与社区大型花卉的制作。



郭静仁（35岁，补习教师）一家五口早早就到活动地点“占位”，也特意带了月饼来吃。



“我的三个孩子还小，通过这样的活动亲自体验中秋节，他们觉得好玩之余也能多少对传统节日有些了解，我觉得很好。”



此外，郭静仁也邀请了印族邻居前来，两家的五个小孩玩得不亦乐乎，一会儿在充气城堡上蹦蹦跳跳，一会儿又去画画。



邻居施瓦妮（29岁，售货员）说，她和家人住在碧山多年，冠病疫情前也曾参与游园会，去年因孩子还小所以没来，今年很开心能带他们参加。

