麦波申300义工制作2万余月饼送弱势居民

麦波申基层组织星期天（9月24日）动员约300名义工，一起制作2万2440个冰皮月饼，打破2019年1万7664个的旧纪录。

另外100名义工勤跑动，将这些低糖、经过清真认证的冰皮月饼，分派给区内的贫困和弱势群体，其中以租赁组屋租户和单亲家长为主。

每位受惠居民得一个，有孩子的大家庭则会多得。

月饼制作活动策划了一年，在麦波申民众俱乐部举行，现场有31名专业厨师从旁指导。

麦波申区国会议员陈佩玲受邀为月饼派送车队主持挥旗仪式，今年有20辆车协助派送，包括12辆豪华跑车。

活动筹委会主席何俞贤说，看到居民收到月饼的反应，让人觉得很暖心。“2019年分送月饼后的隔天，有居民打电话查问是否还有剩余月饼，所以我们知道今年必须做得更多。”

另外，三育中小学星期天在校园里举办中秋节园游会，接待约55名慈善项目“让爱传出去”的年长受惠者，为他们提早庆中秋。

三育中小学教师（蓝衣）和学生（中），接待参与“让爱传出去”中秋节园游会的年长者。（三育中小学提供）

“让爱传出去”是三育中小学和基督复临安息日会联办的社区服务计划，今年迈入第13年。

13年来，包括国际学生和教会会友的义工，每月定期探访大巴窑东和摩绵区的受惠者，分发水果和蔬菜给他们，也提供健康宣导与身体检查。

教会义工（蓝衣）和三育中小学学生（右）参与“让爱传出去”中秋节园游会，分派午餐给年长者。（三育中小学提供）

首次配合中秋节举办的园游会，除了给年长者派送礼包、设置午餐、玩猜灯谜和月饼游戏，义工也为年长者提供理发和按摩服务。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉、摩绵经禧区的基层领袖和族群与宗教和谐圈代表也受邀出席园游会。