张氏总会“办桌” 芽笼29巷街坊时隔三年中秋再团圆

芽笼29巷街坊中秋联欢晚会迈入30周年，今年首次以“办桌”形式举行，以丰盛美食和精彩歌舞表演团结街坊，欢度中秋。

这场中秋晚会星期六（9月23日）在芽笼29巷举行。这条巷子聚集各宗教、宗乡和业缘团体，30年来轮流举办中秋联欢会，各组织在会所内办庆祝活动，入夜后大人孩童提灯笼沿街赏月的场面热闹又温馨。此景在疫情期间中断三年，直到今年活动方得复办。

今年的中秋联欢晚会由新加坡张氏总会主办，特设歌台宴席，舞台搭在总会大厦前，并特别腾出芽笼29巷半条马路宴开48席，席间以歌舞和魔术表演活跃气氛。

张氏总会大厦二楼也变身室内嘉年华，有各种游戏、小吃摊位，还有猜灯谜活动。

活动特邀嘉宾有东南区市长阀贺米和新加坡宗乡会馆联合总会会长蔡其生。协办团体包括芽笼士乃公民咨询委员会、新加坡学校私人巴士车主公会、彭氏总会、樟宜联谊社、顺天宫（大公司）有限公司、吉祥宝聚寺、新加坡曾邱公会、南洋廖氏公会、同敬善堂诚善社、惠安公会，以及星洲惠华国术研究社。

来自哈迪杰回教堂（Khadijah Mosque）和西瓦兴都庙（Sri Sivan Temple）的异族街坊也受邀出席，同欢共乐。

宗乡总会会长蔡其生受访时指出，总会向来鼓励各会馆通过华人传统节日加强联谊，芽笼29巷街坊中秋联欢晚会就是其中一例。他说：“中秋节是具有团圆意义的华人传统节日，今天的晚会除汇聚这一带的社团组织，还邀请异族同胞一起庆祝，不仅体现出我们特有的甘榜精神，更具体象征我国的种族和谐。”