老板不适无接班人 50年老菜馆停业

超过50年的老字号“裕兴菜馆”，因老板脊椎动刀、员工短缺和无接班人等问题，目前已停业。

裕兴菜馆于1968年由已故的孙亚财及太太沈亚妹在亚峇街（Albert Street）开摊营业，1978年搬到花拉公园小贩中心，再迁至小印度的南洛街，1993年最后一次“搬家”后，店面坐落于如切路360号。

《新明日报》接获热心读者通报，指菜馆突然结束营业，令她非常惋惜。

记者辗转找到第二代传人孙家禄（60岁），他与太太张园红（60岁）在家中受访时说，母亲沈亚妹的厨艺是以前的大排档帮忙时，从广东厨师那里学来的，过后自己开档，并传承给他。

孙家禄在家中受访时侃侃而谈菜馆的历史。（庄耿闻摄）

孙家禄说，从年轻时就开始帮忙父母，前后逾30年，如今因腰椎神经线被软骨压到，所以早前进医院动了手术，并植入螺丝，医生说需要至少休息一年。

“这个病已经持续10多年，导因除了是长期站立外，也因需要扛食材等重物。我多年来一直都在进行物理治疗，现在真的是没办法了，才去动手术。”

除了健康问题外，他表示，员工短缺也是另一大难题，此前店内只有四名固定员工，太太也须帮忙，有时候遇到兼职工没来上班，还得“紧急呼叫”孩子前来救急。

他透露，三个子女有各自的事业，没有兴趣接手菜馆，加上很难找到接班人，所以才会结束营业，8月13日是最后一天，暂时也没有重开的计划，至另行通知。

完整报道，请翻阅2023年9月25日的《新明日报》。