借训练非礼女同事 警长被判罚款1万元

警长利用暂代组长之便，借训练非礼女同事，星期一（9月25日）被判罚款1万元。

被告阿都·加菲尔（48岁）案发时是警长，也是一支团队的副队长。他共面对四项非礼控状，指他于2020年11月4日凌晨2时许非礼一名女同事。

为保护受害者，法官令媒体不得报道任何会泄露受害者身份的资料。受害者是被告的同事，案发时被分配到被告的团队。

被告借示范肢体接触受害者

根据案情，2020年11月3日因队长休假，被告因此暂代组长一职。受害者当天值晚班，在隔日凌晨2时许，到办公室向被告报到，以接受训练。受害者当时穿着制服并披着一件外套。

接着，被告拿出几张写着不同受训主题的小纸条，让受害者从中抽选一张，受害者挑选到一张写着“急救”的纸条。

两人所处的办公室当时没有用于急救训练的假人，被告要受害者对他示范如何做腹部冲击（Abdominal thrusts）急救。被告随后指受害者做得不对，便站在受害者身后做示范。

被告在做示范时，双手环抱受害者，前臂放置在受害者的胸部下方，并向内施压。

受害者接下来抽到警务战术培训，被告同样让受害者示范，但在过程中前臂触碰到受害者的胸部中间。

受害者两次都没有被告知在训练时会有肢体接触，而被告的行为让受害者感觉受到侵犯和厌恶。

被告坦诚行为不恰当 且未征询对方同意

另外，当月受训内容并不包括警务战术培训和急救培训，而被告也不是这两个项目的培训师。被告被调查时也坦承，知道在训练中与女同事有这样的肢体接触不恰当，且并未征询对方同意。

控方指出，被告利用职位干案，但因没有直接的肌肤接触，性剥削程度低，请法官判被告罚款1万元至2万元。

被告律师代表求情时说，被告已在警察部队服务27年，案发时他与受害者的肌肤至少隔着两层衣物，且接触短暂，请求法官轻判。

法官最终判被告罚款1万元。（人名译音）