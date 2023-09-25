首次登陆亚洲 国际康复科技峰会在我国举行

许多社会面对人口持续减少和老龄化的问题，在康复服务需求不断增加之际，能够提供这类服务的人手却短缺。因此，除了利用合适的科技与创新方案来加强应对力度，也必须将有关服务整合起来，好让患者充分享受康复治疗带来的好处。

我国副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期一（9月25日）在第七届国际康复科技峰会（“RehabWeek 2023”）的开幕式上致辞说，康复服务的重要性与日俱增，随着人们的寿命延长，慢性疾病和残疾的病发率也将增高。

“据世界卫生组织估计，全球约有24亿人，或每三人中有一人，所患的疾病可受益于康复服务……康复服务因此对人们的福祉非常重要。此外，康复服务也可提高生产力，让人们能够更长期地参与及贡献社会。”

此次峰会由本地国立健保集团、国际康复科技联盟（International Consortium of Rehabilitation Technology）和上海交通大学医学院附属瑞金医院主办。这个从本月24日至28日共五天的活动包含展览、论坛、研讨会和主题讲座等，预计将吸引约1000人。这也是这个峰会首次登陆亚洲。

相关展览有40个展位，由本地与国际参展者展示和介绍先进的康复科技工具，如便携式手臂复健器、平衡辅助机器人、辅助手部复健练习的手套等。

科技有助改善患者临床疗效及生活质量

陈笃生医院与中区社康联盟康复医学科主任兼高级顾问医生罗荣裕副教授说，研究表明，使用机器人等科技有助于改善患者的临床疗效及生活质量。由于机器人等科技能够帮助患者接受强度更大的治疗，因此住院时间也可缩短。

他受访时说：“使用机器人、虚拟现实以及使用人工智能模型等来提升疗效的各种科技的进步，将在未来五到十年内带来更多的可能性。”

另一方面，国立健保集团和本地起步公司Taggle共同开发了名为“Rehabilitation Digital Hub”的平台。通过这个一站式平台，医院及临床医生可以为虚弱、中风、帕金森等疾病的患者提供远程康复和视频康复服务。预计此平台将在几年后完成验证并推出。