陈年旧“弹”还可怕吗？专家为你拆除疑惑引信

《联合早报》邀请对解除炸弹技术课题有研究的南洋理工大学机械与宇航工程学院梁志豪副教授，解答炸弹引爆的问题，也希望解除公众的担忧。

1）引爆会影响附近的建筑结构吗？

新发现的二战时期炸弹重约100公斤，比2019年11月在若锦街（Jiak Kim Street）引爆的50公斤二战炸弹重多一倍，这意味着爆炸强度明显增加，也需更注意所采取的爆炸防护工作。

非常靠近引爆地点的建筑物可能出现极细裂缝（hairline crack），但未必表示建筑的结构完整性会变差。如果防护措施到位，这些问题就不太可能出现。

2）炸弹的爆炸威力能保留多久？如何判断炸弹是否失去威力，而一旦失去威力，是否仍存在风险？

未爆炸的旧炸弹在多年后仍可以保持爆炸力，特别是外部腐蚀程度不太严重的话。 不论有意或无意，只要输入足够能量，内含的炸药仍可能爆发猛烈威力。

要评估炸弹是否失去爆炸力较为困难。首先，炸弹埋藏在地下多年，表面很可能腐蚀。其次，仅通过外部观察，无法轻易评估炸弹内部何时“一触即发”。 因此只要采取适当的安全措施，就地引爆会更安全。

3）武吉知马是黄金住宅地段，过去30年来不断发现一些二战炸弹，原因何在？散布在武吉知马区或全岛的未引爆炸弹，估计有多少枚？

二战期间，武吉知马地区有几家工厂，特别是橡胶厂和旧福特车厂，而旧福特车厂当时曾用来组装战斗机一段短时间，因此武吉知马一带成为有吸引力的攻击目标。

炸弹一旦从飞机上投放，就会散落四处，因此难以统计遗留的炸弹数量。

4）目前有可轻松探测到炸弹的技术吗？

探测炸弹非常具有挑战性，因为极耗时且需要大量的专家和设备，还得考虑到许多的地底基础设施（管道、电缆和地下站等），这使探测变得更加困难。炸弹是由金属材料制成，但还有很多东西也是金属制成品。

5）为何要就地引爆？

炸弹多年后的结构状况不甚清楚，威力也很难评估，因此采取适当的防护措施再进行引爆是最理想的方法。比起把炸弹移到其他地方引爆，就地引爆将大大降低意外爆炸的风险。除非能预先掌握炸弹的状况，并且确定炸弹的稳定性，否则将炸弹转移他处的风险实在太大。