银行应用设检测仪表板 客户可检查安全设置

星展银行和储蓄银行推出安全检测仪表板，让客户可定期检查手机应用内的主要安全设置，例如个人联系资料和转账限额。

让客户采取主动保护银行户头

据星展银行和储蓄银行星期二（9月26日）发出的文告，除了推出新的反恶意软件工具，银行本月也推出安全检测仪表板（Security Checkup Dashboard），让客户采取主动措施保护银行户头。客户在登录银行的手机应用后，可在主页看到仪表板，点击进入后可查看自己的安全设置，以及银行推荐采取的安全措施。

文告说，目前的版本专注于对一些主要安全措施的授权，接下来几个月将加入更多措施。

星展集团法务与合规主管林子建说，添加收款人或者调整转账限额等设置，都考虑了功能和安全元素。安全检测仪表板提供一个清单，鼓励客户基于安全考量认真看待这些措施，而不是单纯认为这些只是功能设置。“我们希望改变客户的观点，让他们为自身安全做出明智的选择。”

若只检测已知恶意软件 就永远落后一步

林子建指出，若银行只检测已知的恶意软件，那就会永远落后一步。“为了超前，我们必须关注未知恶意软件的风险，这也是为什么我们的反恶意软件工具有检测风险的设置，这些风险包括启动了访问权限应用或屏幕共享。”

文告说，面对持续变化的诈骗和欺诈形式，银行一直与政府和业界伙伴密切合作，采取措施应对诈骗。银行目前已举办超过150场数码工作坊，参与者超过2万6000人。

银行在2021年推出付款设置功能（Payments Controls），让客户能够对不同转账或交易额度等重要付款设置设限，至今已有超过50万名客户使用这个功能。其中，26岁至50岁的客户群最常用的设置就是开启或关闭预支现金的功能；25岁以下的客户则多数会设置每个月的消费限额。