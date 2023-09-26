银行应用设检测仪表板 客户可检查安全设置

黄俊贤

更新 /
更新 / 2023年9月27日 10:02 AM
发布 /
发布 / 2023年9月26日 10:32 PM
反恶意软件工具检测到客户手机内有第三方或从非正式商店下载的应用，而且出现危险权限设置时，就会弹出通知，告知客户是哪一些应用导致他们暂时无法使用应用。（星展银行提供）
反恶意软件工具检测到客户手机内有第三方或从非正式商店下载的应用，而且出现危险权限设置时，就会弹出通知，告知客户是哪一些应用导致他们暂时无法使用应用。（星展银行提供）

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星展银行和储蓄银行推出安全检测仪表板，让客户可定期检查手机应用内的主要安全设置，例如个人联系资料和转账限额。

让客户采取主动保护银行户头

据星展银行和储蓄银行星期二（9月26日）发出的文告，除了推出新的反恶意软件工具，银行本月也推出安全检测仪表板（Security Checkup Dashboard），让客户采取主动措施保护银行户头。客户在登录银行的手机应用后，可在主页看到仪表板，点击进入后可查看自己的安全设置，以及银行推荐采取的安全措施。

文告说，目前的版本专注于对一些主要安全措施的授权，接下来几个月将加入更多措施。

星展集团法务与合规主管林子建说，添加收款人或者调整转账限额等设置，都考虑了功能和安全元素。安全检测仪表板提供一个清单，鼓励客户基于安全考量认真看待这些措施，而不是单纯认为这些只是功能设置。“我们希望改变客户的观点，让他们为自身安全做出明智的选择。”

若只检测已知恶意软件 就永远落后一步

林子建指出，若银行只检测已知的恶意软件，那就会永远落后一步。“为了超前，我们必须关注未知恶意软件的风险，这也是为什么我们的反恶意软件工具有检测风险的设置，这些风险包括启动了访问权限应用或屏幕共享。”

文告说，面对持续变化的诈骗和欺诈形式，银行一直与政府和业界伙伴密切合作，采取措施应对诈骗。银行目前已举办超过150场数码工作坊，参与者超过2万6000人。　

银行在2021年推出付款设置功能（Payments Controls），让客户能够对不同转账或交易额度等重要付款设置设限，至今已有超过50万名客户使用这个功能。其中，26岁至50岁的客户群最常用的设置就是开启或关闭预支现金的功能；25岁以下的客户则多数会设置每个月的消费限额。

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