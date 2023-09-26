法律门外汉有望用生成式人工智能提出小额索偿

未来一年至两年里，想要进行小额索偿却不清楚法庭程序的公众，有望求助于“聊天机器人”来取得他们的法律诉求。

到时候，小额索偿案件的当事人可以借助生成式人工智能（Generative AI）科技，了解相关程序、草拟索偿或答辩书、确认与搜集证据、考虑与对方和解的不同因素，以及翻译法律文件内容等。

新加坡法庭今年8月与美国科技起步公司Harvey签署合作谅解备忘录，研究如何让公众借助生成式人工智能来进行小额索偿。

主导新加坡法庭的转型与创新工作的艾迪阿都拉法官星期二（9 月26日）傍晚告诉媒体，双方目前没有定下具体时间表或推出日期，但他希望能在接下来一年至两年内推出这项科技。

希望人人都享有诉诸法律权利与途径

艾迪阿都拉解释，由于小额索偿的案件没有那么复杂，当事人也无须聘请律师，因此是试用生成式人工智能科技的适当起点。在这之后，法庭考虑将生成式人工智能用在其他类型的法庭案件与申请，例如离婚者申请赡养费与分配婚姻资产，以及其他民事索偿案件。

他说，法庭致力于探讨如何引用适当的科技，目的是希望任何人都享有诉诸法律（access to justice）的权利与途径，不会因为经济能力或对司法体系的理解能力有限，而无法维护自己的法律权益。对许多没有请律师的案件当事人来说，生成式人工智能将给予他们很大的帮助，这项科技也料为一般民众带来具有意义的改变。

不过，艾迪阿都拉强调，法庭在推出新科技的同时，会考虑到数码鸿沟的存在，并且协助那些不熟悉上网或使用科技的民众。

核证真实副本采用QR码后 核证申请减少三成

大法官梅达顺在2019年司法年开幕礼上宣布设立“转型与创新办事处”，负责协调司法界各领域的创新措施，并且研究如何借助科技提升司法程序的效率。转型与创新总监陈建伟星期二在记者会上，介绍法庭过去几年在推出创新科技方面所做的努力。

例如，法庭从2020年起为所发出的庭令文件制定QR码，若有公众需要庭令的经核证真实副本（certified true copy），他们只须使用QR码或将QR码交给要求真实副本的单位即可，不必再像过去那样亲自前去法院提交申请、付款和等候批准等。陈建伟透露，在这项措施落实后，法院所收到的真实副本申请减少了32％。其他推出的项目还包括可上网为比较简单的遗嘱申请认证，以及让同意离婚的男女采用简化的网上系统办理手续。