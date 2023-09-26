星展与大华应用添防诈功能 防客户坠恶意软件骗局

星展银行和大华银行推出新措施打击恶意软件诈骗，银行手机应用增添具备防诈侦测功能，更好地保护客户免受骗。

星展银行和储蓄银行星期二（9月26日）发文告说，为应对变化迅速的欺诈手段，银行从本月起逐步提升安全措施，避免客户坠入恶意软件骗局。

若手机含恶意软件或启动屏幕共享 将暂时无法使用银行应用

当客户尝试登录手机应用时，新的反恶意软件工具将自动侦测手机内是否有恶意软件。一旦侦测到恶意软件，就会限制客户使用手机应用，直到客户采取必要措施确保安全后，才能继续使用。

到了10月，反恶意软件工具若探测到客户手机内下载了非正式应用，而且开启应用权限，或启动手机的屏幕共享功能，客户将暂时无法使用银行的手机应用。

一般上，不法分子会利用恶意软件入侵手机，再通过屏幕共享功能窃取受害者的资料，从而登录受害者的户头转走款项。

星展银行新加坡总监董事总经理韩贵元说，这些新措施加强了对客户的保护，让客户免受快速发展的诈骗手法侵害，也进一步加强银行的多层防御。

他说，这些措施可能给客户带来一些不便，希望客户谅解。“这对于确保客户能够安心和安全地在平台上进行交易是必要的。我们加大力度保护客户的同时，也鼓励客户主动采取措施，通过一些安全功能来保护自己。我们相信，提高警惕对于集体打击诈骗至关重要。”

大华银行集团合规主管黄明添发声明说，集团从星期三（27日）起会陆续在手机应用推出两个新措施，即当侦测到屏幕共享或发现应用有危险权限设置时，客户将暂时无法使用手机应用。

他说，当手机应用侦测到任何应用或工具处于共享屏幕时，客户便无法使用银行的应用，直到共享屏幕功能被关闭。

此外，若客户手机内有第三方或非正式商店下载的应用，加上这些应用出现危险权限设置时，客户也暂时无法使用银行应用。应用会弹出通知，告知客户是哪一些应用导致他们无法使用应用。“我们强烈建议客户删除这些手机应用。”

黄明添也说，这些措施可能造成一些不便，希望客户能谅解。“我们呼吁客户保持警惕，并了解和认识最新的诈骗模式，采取相应的措施保护自己。”

警方上半年接750多起报案 涉款至少1000万元

新加坡警察部队日前公布的今年上半年罪案数据显示，警方接到超过750起恶意软件骗局的报案，涉款至少1000万元。

华侨银行和花旗银行已分别在8月5日和9月15日推出类似措施。

新加坡银行公会本月18日则宣布，本地主要零售银行已依据客户群体和系统，设计和推行反恶意软件诈骗的措施。它说：“这些反恶意软件的安全措施可能影响用户体验，但银行会继续在面对欺诈风险以及对正当交易造成不便之间取得平衡。”

不过银行公会强调，这些措施不会监控客户电子器材内的活动，或收集和储存任何数据。公会会继续同政府与执法机构合作，提升客户对恶意软件诈骗的防范意识，并提醒客户只安装和下载正式应用商的应用。