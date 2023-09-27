辛勤制灯20年 雕琢花灯耀中秋

中秋佳节，少不了提灯笼、赏花灯。

裕廊湖花园中秋湖畔灯会、牛车水“一家五口”主灯饰，以及大巴窑莲山双林寺的灯饰，都是出自范俊（66岁）之手。

同行人称范俊为“老师”，他与团队在中秋节之前总会特别忙碌，为全岛不同角落制作精致的花灯，这一做就是20年。

依照平面设计图纸制作立体彩灯考验想象力

范俊说，在本地见到的花灯属于中型花灯，制作上相对好掌握。遇到的挑战是按照平面设计图纸制作出立体彩灯，须不断在脑海中想像花灯的正面、侧面与背面。

他分享，一般上从设计、制作到安装都会有不同公司负责，然而裕廊中秋湖畔灯会所展出的240件灯饰作品，都是由他与团队全权负责制作和安装。

谈起范俊与彩灯的结缘，可以追溯到早期八十年代。范俊的家乡在四川自贡，原本的工作是替人做毛衣和床单。后来配合中国企业转型，纺织业被淘汰，接着公司倒闭，他也失业了，当时他32岁，已组建家庭。

好在天无绝人之路，四川自贡是出名的“彩灯之乡”，范俊便开始制作花灯，他到专门做花灯的公司上班，学习新手艺。在不停累积经验之下，大约十年后，他终于有机会到新加坡大显身手。

如今每年的中秋节花灯制作，都有他的身影。中秋节期间，他和团队更得时刻保持警惕，以准备随时为花灯做维修。

对他来说，做花灯是件充满成就感的事，尤其是看见人人放松心情欣赏花灯，一家大小共享天伦之乐，他感到特别暖心。

他说：“我觉得做这行很辛苦，但因为喜欢，所以我这些年都没放弃，未来也会坚持做下去。”