本地人越吃越咸 卫生部探讨实施监管措施降低食物钠含量

不仅越吃越多，还越吃越咸，本地每十人中有九人钠摄取量超标。卫生部将探讨实施监管措施，减少食物中的钠含量。

钠摄取量过多，患高血压的风险会相应提高。卫生部长王乙康星期三（9月27日）在预防心脏病研讨会上致辞时说，目前超过三分之一的本地居民患高血压，发病率是2010年的近两倍，情况令人担忧。卫生部因此正在研究其他国家为减少食物钠含量推出的监管条例。

以智利为例，智利实施食物标签措施，超过规定钠含量的食品须贴上“较高钠含量”标签。做法类似我国为鼓励人们减少糖分和饱和脂肪摄取，针对饮料推出的营养等级标签（Nutri-Grade）。

芬兰针对指定包装食品的钠含量设下顶限，实施监管。

王乙康说，上述两种做法都发挥了成效，推动当地食品行业调整食品配方，减少人们的钠摄取量。“我们将从这些例子中汲取经验，探讨哪些措施较适合本地的情况。”

每增一克食盐 增加一成高血压风险

卫生部和保健促进局星期三公布了2022年全国人口健康调查，以及2022年全国营养调查的最新数据。

全国人口健康调查从2021年7月至2022年6月展开，对象是18岁至74岁成年新加坡居民。约8000人完成问卷调查。参与健康情况调查有约9000人。2021年12月至2022年8月进行的全国营养调查，则招募3000人参与。

全国营养调查显示，新加坡居民如今吃得更多，每日平均摄取能量从2019年的2360千卡（kcal），增至去年的2410千卡。去年，61％的本地居民摄取过量卡路里，2019年的比率是55％。每个人每日推荐摄入卡路里视年龄、性别、体重和活动量而定。

本地人每日的钠摄取量也增加了。2019年，本地居民日均钠摄取量为3480毫克，去年增至3620毫克。世界卫生组织建议，每人每日摄取的钠含量不应超过2000毫克。换言之，本地居民的钠摄入量比参考值高出近一倍。

保健促进局发言人说，全国人口健康调查和全国营养调查的数据分析结果显示，每日的盐摄取量每增一克，患高血压的风险就会增加近10％。

本地高血压发病率和肥胖率呈上升趋势

全国人口健康调查发现，本地高血压发病率持续攀升，2010年是19.8％，2019年至2020年是35.5％，到了2021年至2022年，再升至37％。即使按年龄调整，本地人的高血压发病率依然呈上升趋势。

调查也发现，本地居民肥胖率在2013年是8.6％，2019年至2020年是10.5％，2021年至2022年则升高至11.6％，同样呈持续上升趋势。

两份调查报告也有一些可喜的信息。乳癌、子宫颈癌及结肠直肠癌的筛查率都回升了，逐渐趋近冠病疫情前的水平。至于慢性疾病，糖尿病和高血脂的筛查率逐渐回升，但高血压的筛查率却降低了。

令人鼓舞的是，本地居民减少了糖摄取量。然而，整体而言，本地居民从饮食所摄取的能量中，碳水化合物的占比虽减少，脂肪的占比却增高。

王乙康指出，到目前为止，在鼓励人们转向更健康生活方式的战线上，新加坡尚未成功。糖尿病、高血压和高胆固醇等慢性疾病，往往都是生活方式，尤其是饮食习惯导致的。

“我们吃什么，决定了我们的健康状态。若饮食健康，食物可以是良药，若吃得不健康，食物犹如毒药。”

他强调，要改善本地人的健康与营养摄取情况，除了通过政府调整政策以及社区与医生提供支持，最重要的是人们必须行动起来，调整自己的生活方式和饮食习惯。