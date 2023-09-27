泰晤士全球大学排行榜 国大第19南大第32

在最新出炉的《泰晤士报高等教育特辑》排名中，新加坡国立大学再度跻身前20，位居第19位。南洋理工大学上升四位至第32位。

《泰晤士报高等教育特辑》（Times Higher Education）星期三（9月27日）发布了2024年世界大学排名。英国牛津大学连续八年稳居榜首，美国斯坦福大学排名第二、麻省理工学院位列第三。

108国和地区共1904所大学上榜 英美包揽前十

前10名均由美国和英国高校包揽。第四至第10名分别是：美国哈佛大学、英国剑桥大学、美国普林斯顿大学、美国加州理工学院、英国伦敦帝国学院、美国加利福尼亚大学伯克利分校和美国耶鲁大学。

这项排名今年进入第20个年头，涵盖学府数量再度增加，共有来自108个国家和地区的1904所大学上榜，超越去年的1799所。

2024年的排名考量相较于去年有所更新，绩效指标的数据评估由13项增加至18项，分为教学、研究质量、研究环境、国际前景和行业五个方面。

亚洲共737所高校上榜 国大位居亚洲第三

亚洲是上榜大学最多的洲，共有737所高校上榜。南大今年的排名上升至第32位，国大排名则保持不变，仍位居世界第19名、亚洲第三名。

中国清华大学上升四位，至第12名，位居亚洲第一。北京大学紧随其后，今年排名上升三位，至第14名。中国共有86所大学上榜，其中七所进入前100名，13所进入前200名。

日本共有119所大学入围，数量仅次于美国的169所，其中日本排名最高的东京大学位居世界第29名。