调查：本地心理健康欠佳比率抬升 年轻人占比高

本地有更多人面对心理健康问题，18岁至29岁年轻人心理健康欠佳的比率最高。与此同时，有更多人愿意就心理问题向亲友等非正式支援网络求助。

全国人口健康调查显示，本地人心理健康欠佳比率从2020年的13.4％，增至2022年的17％。

2022年，参与调查的女性中，18.6％有心理健康问题；男性则占15.2％。

18岁至29岁年轻人当中，25.3％心理健康状况欠佳，是比率最高的年龄层。

调查指出，本地居民中，愿意向非正式支援网络求助的比率增加，从2021的69.1％，增至2022年的79.7％。非正式支援网络包括亲友、学校和社区内的援助资源。

年长人士求助意愿较低

然而，愿意向非正式支援网络求助的居民比率，随着年龄增加而减少。

18岁至29岁年轻人当中，高达88.1％愿意通过非正式渠道求助，比率是各年龄段中最高的。60岁至74岁较年长人士的比率最低，有68.4％。

另一方面，愿意就心理问题求助精神科医生等医疗专业人士的居民，比率稍微减少，从2021的58.3％，减至2022年的56.6％。

30岁至39岁的青年人当中，62％愿意向医疗专业人士求助，比率在所有年龄段中最高。60岁至74岁较年长居民比率最低，占48.1％。