本地肥胖率持续上升 饱和脂肪摄取量超标

本地居民从饮食中摄取的脂肪增加，包括摄入超量的饱和脂肪。此外，更多人被肥胖问题和身体质量指数过高困扰。

2022年全国营养调查得出的最新数据显示，本地居民由食物摄入的脂肪总量从2019年的94克增至去年的100克，其中36%为饱和脂肪，超出了30%的健康合理区间。

饱和脂肪主要来源包括油炸和煎炒食物（占16.7%），含椰浆的食物（13%），膨化零食和加工肉类如薯片、鸡块等（12.9%），以及甜品如蛋糕、冰淇淋等（8.7%）。

脂肪越来越多地取代碳水化合物成为能量来源

整体而言，脂肪越来越多地取代碳水化合物成为能量来源。去年，人们日均摄入的2410千卡中，脂肪占比达38%，比2019年的36%多了两个百分点。碳水化合物的占比则相应减少。

2022年的调查也显示，肥胖率持续上升，2013年是8.6%，2019年至2020年是10.5%，2021年至2022年再增至11.6%。

在这同时，高危身体质量指数（BMI），即BMI等于或超过27.5，发生率也从2019年至2020年的20.7%，增至2021年至2022年的22.3%。

肥胖率和高危BMI主要发生在18岁至29岁以及40岁至59岁的人群中。

本地居民全谷物摄取量严重不足

另外，本地居民的全谷物（wholegrain）摄取量也严重不足。去年这方面仅占主食摄入量的4%，比2019年的5%还低，也明显低于健康合理水平30%。人们摄入的全谷物主要来自面包（占72%），其次是米饭（24%），面条最少。

在蛋白质方面，大多数人的摄取量基本足够，超过四分之三的居民日均蛋白质摄取量达到健康水平。

然而，在50岁至69岁的群体中，有一半人的蛋白质摄取量没达到合理水平。这不仅因为他们的蛋白质摄取量偏低，也因为随着年龄增长，他们需要的蛋白质也更多。