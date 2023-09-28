半导体公司携手五理工院 为学生提供奖学金与实习

半导体公司美光科技与本地五所理工学院合作，为对科学、技术、工程与数学领域感兴趣的学生提供奖学金，并计划让比目前多一倍的理工院实习生到公司实习，帮助他们掌握业界所需技能，以及了解最新的行业趋势。

美光科技（Micron Technology）星期三（9月27日）在教育部长陈振声的见证下，与五所理工学院签署为期三年的谅解备忘录。他们将共同开展一系列合作项目，开拓本地科技领域的工程人才管道。

美光科技会通过美光基金会，每年为每所理工院提供各四份奖学金，其中两份将颁发给学术表现良好的学生，其余两份则分别给有特殊教育需求的学生，并通过回教社会发展理事会颁给马来族学生。申请者须修读科学、技术、工程与数学（STEM）相关的专业文凭课程，并对STEM领域有浓厚热忱。

奖学金计划为期三年 得主每年可获3000元

美光全球人才招募与调动副总裁沈芝慧受访时说，奖学金计划为期三年，成功申请者每年可获得3000元，用来支付学费和学习所需的资源等。公司也会同理工院合作，邀请学生参观他们的设施，并参加导师计划，培养他们对半导体行业的兴趣。

理工院三年级生也有机会到美光科技参与为期四个月至半年的实习项目，尝试为公司面对的实际问题制定解决方案。公司目前一年平均招收50名至60名理工院实习生，他们计划把人数增加一倍，每年为约100名学生提供实习机会。至于实习表现良好、且即将入伍的理工院生，美光科技会在他们毕业后，先向他们发出录取意向书（letter of intent），以便让他们在退伍时获得全职工作机会。

沈芝慧说：“推出实习计划是我们吸引人才的其中一个策略，目的是让他们在完成实习后正式加入公司……我们希望在那些打算毕业后直接投入职场的理工院实习生中，至少80%的人转为正式职员。”

五所理工院也会同美光科技合作举办学习之旅和职业讲座，让学生同行业领袖、专业人士和工程师交流，帮助他们为从事半导体行业做准备。美光科技也会与理工院合作制定工读专业文凭课程，并开放给有意提升技能的员工及已加入公司但打算继续进修的理工院毕业生报读。

理工院教职人员明年起可参与跟班学习

明年起，理工院教职人员也能到美光科技参与约一周的跟班学习，在工程师的指导下，观察他们的日常工作，学习业界的最新知识。

南洋理工学院工程学院高级讲师帕尔文（Hashina Parveen，41岁）今年7月曾到美光科技跟班学习，她认为这类机会能帮助教师增进对这个行业的认识。“科技领域不断变化，我们必须掌握最新的行业趋势，并更新课程，确保学生所学的知识和技能符合业界的需求。”