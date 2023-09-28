点击榴梿团广告 阿嫂痛失11万元

看到旅行社刊登参观古来榴梿园广告，团费仅28元，榴梿任吃，52岁面包店女兼职工下载恶意软件，一周后才惊觉痛失11万元。

这名女兼职工李女士（52岁）受访时指出，9月10日在脸书看到这则广告，由于她之前曾跟随类似的旅行团到马来西亚游玩，于是就点击进去查看。

“我并非因为贪小便宜才点进去，只是想先询问详情，过后再决定是否要去。”

她透露，当时对方通过WhatsApp和她沟通，并要求她点击链接，下载应用来查看详情。

她指由于对方的马国口音很重，加上对方并没有要求她提供个人资料或银行信息，所以她也没有怀疑，就按照对方的指示去做。

“当时我的手机并没任何异常，所以也没有起疑，后来因为朋友都没空讨论，我也没再继续询问对方。”

直到18日当天，她因要支付信用卡账单，却多次尝试登录未果，过后在儿子协助查询下，才惊觉银行户头里的钱都被盗领。

她说，当他们向银行查询后，才发现银行在13日就已经将户头封锁。

“根据银行的记录，不法之徒分成六次转账，前后转走了11万元到五个不同的户头。期间我完全没有收到银行的电邮或是一次性密码，事发后也没有收到任何通知。若我没有检查户头，是否就意味着我永远都不懂钱被盗取了？”

警方发言人受询时证实接获上述报案，案件还在调查中。

完整报道，请翻阅2023年9月28日的《新明日报》。