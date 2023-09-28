设计变色龙花灯 自闭症青年展才艺

今年滨海湾花园的中秋灯展中，有五个外观别致的花灯，由造型天马行空的变色龙、毛毛虫、大象等动物组成。

这组花灯名为“我们的秘密花园”，设计者是ART:DIS的自闭症艺术家，20岁的王靖翔是其中之一。不少游客都被他设计的变色龙吸引，纷纷在花灯前合影拍照。

这只色彩斑斓的变色龙具有超现实主义色彩，每一面都各具特点，它有着绿色的脑袋、老虎斑纹的身体、鲨鱼的鱼鳍、机器人的脚……

王靖翔说：“当老师让我们画一个生物的时候，我最先想到的就是变色龙，我给我的作品加入了很多细节，变色龙的尾巴上有一朵花，代表着它的友善。”

在工匠的巧手下，王靖翔的构思由平面画作，变成立体的花灯。站在这个长2.6米、宽1.3米的变色龙前，王靖翔不禁感慨：“这太震撼了，对我来说像梦想成真一样。”

发挥艺术天分自食其力 盼成为全职艺术家

2019年从一所特需学校毕业后，王靖翔一直在努力找工作，但从校园向职场过渡的过程并不顺利，期间屡屡受挫。

他参加了酒店和餐饮业的培训课程，和同学们的社交给他带来很大的压力，他意识到自己并没有做好准备面对一份全职工作。之后他尝试申请几份兼职，但都没有得到答复。

如今，王靖翔发挥艺术天分自食其力，他的作品能在中秋佳节期间，呈现在如此多的公众面前，这给了他极大的鼓励与认可。他希望自己今后能成为一名全职艺术家，用积极的作品为人们带来希望、传递温暖。

夜幕降临，华灯初上，这只变色龙在擎天树丛下闪着耀眼的光。如同王靖翔所说：“像这只变色龙一样，无论你看起来或者觉得自己有多么不一样，你永远是你自己。”