贿赂动物园前主管逾32万元换合同 公司董事被判监14月

八个月内贿赂新加坡野生动物保育集团前设施管理主管32万4000元，换取投标信息并顺利获得合同，公司董事被判坐牢14个月。

被告陈全丰（47岁）在防止贪污法令下面对八项控状，星期四（9月28日）在庭上承认其中三项，余项交由法官下判时纳入考量。

根据案情，被告案发时是Hong Power Engineering私人有限公司的董事，该公司主要负责电力装置工程。受贿的张鹏伟（56岁）案发时是新加坡野生动物保育集团（WRS）旗下新加坡动物园的前设施管理主管，他的职责包括维护动物园场地和处理采购事项，有权批准WRS的部分工程。

与数家承包商串谋投标推高标价

涉案的另一人是Shin Yong Construction私人有限公司（SYC）的项目经理杜永顺（38岁）。该公司的业务是建筑施工，WRS是公司的主要客户。2005年，张鹏伟和SYC达成协议，后者支付“佣金”给前者，换取顺利得到合约。2015年，杜永顺接手SYC的运营时也萧规曹随。

张鹏伟会告诉杜永顺具体的投标价格，确保后者顺利标到WRS的工程。杜永顺须与一些其他承包商串通，以说好的价格投标，其中一些标价会较高。

一般，报价最低的公司将获得合同，而张鹏伟作为主管是最终审批人。SYC或其他承包商顺利标到合同后，须给张鹏伟投标价格的约35%作为报酬。由于几家承包商串谋投标，最终标价必然会被推高。

标价30%至35%交给动物园主管作为报酬

2015年8月至9月，杜永顺找来被告公司，作为动物园电力装置工程的承包商。2016年3月，杜永顺询问被告，是否想知道报价信息，以确保获得招标的项目，但条件是须把其中30%至35%交给张鹏伟作为报酬。

被告接受杜永顺的提议，于是每每须要报价时都会询问后者。后者会给被告“建议”须虚增的数额，并告知须要支付多少佣金。

接着，被告顺利取得工程并获得WRS付款后，就会做出虚假的付款凭证，如向分包商付款、领取董事费等，从公司户头中领钱，再联系杜永顺，安排当面把现金交给张鹏伟。

2016年3月至10月期间， 被告贿赂张鹏伟共32万4000元。这期间被告公司从WRS取得的合同价值共约97万7080元，而WRS预计因此损失22万5480元。

被告最终被判监14个月，另两人的案件仍在审理中。（部分人名译音）