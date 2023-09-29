业者提前半价出售 带动月饼买气

月饼价格高涨，销量走势慢，有不少业者提前在星期五（9月29日）中秋节之前一周以半价、买一送一方式出售存货，带动买气。

星期五是中秋节，不过受访公众都指出月饼原材料价格居高不下，今年一盒月饼普遍起价超过10％，有些甚至过百元。

记者走访本地多个月饼展销会包括金文泰广场、裕廊坊、诺维娜Square等，发现许多商家纷纷提早展开削价战，不惜推出买一送一或超过半价等不同程度的折扣来吸引顾客，当中有业者把月饼从两盒138元削至48元，折扣超过65%。

香港香销售员张紫吟（22岁）表示最初开卖时销量平淡，直到这一周开始推出买一送一促销情况才好转，原定星期五收摊，但星期四（28日）可顺利卖光。

“这个星期有多三成的人前来询问，最后两日营业额直接翻倍，两日都破千。”

本地饼家My Mum’s Cookies老板娘陈有芳（52岁）表示，这星期开始推出限时促销，50元买五个月饼，也有买两个月饼送一个、买一盒月饼送两个猫山王月饼等多个促销活动。

顺利旺月饼销售员陈思洁（24岁）说，买气刚开始比较弱，因此提早推出买一盒送一盒促销。

“以往都是中秋前一天才开始削价售卖月饼，今年行情不好所以就提早了两三天。

完整报道，请翻阅2023年9月29日的《新明日报》。