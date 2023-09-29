我国投入1.1亿元加强网络安全生态系统

政府将投入1亿1000万元，加强本地网络安全生态系统。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期五（9月29日）出席网络安全创新日时做出了上述宣布。

杨莉明指出，数码经济快速发展，充满机遇的同时，也需要更多网安保护措施。新加坡的网安生态系统正在蓬勃发展，并且以创新的生态系统和知识产权保护框架为基础，在稳定的商业与政治环境下，是进入亚太地区网络安全市场的“天然门户”。

杨莉明说：“我鼓励所有企业和服务供应商利用新加坡在区域和亚太地区的门户优势，将总部设在新加坡。”

她说，政府接下来将投入1亿1000万元，继续加强和投资于研究和创新工作，以发展本地网络安全生态系统。

研究：新加坡网安市场规模 七年增长逾两倍达20亿元

全球战略咨询机构安永—博智隆（EY-Parthenon）近期为新加坡网络安全局开展的一项研究发现，东南亚是网络安全市场成长最快的区域。较之2015年时5亿7000万元的市场规模，新加坡2022年的市场规模已增长了超过两倍，达到约20亿元。与此同时，网安领域的专业人员在六年内也增加了两倍，由2016年的约4000人增至去年的1万2000人左右。

为了扩大网安人才储备、推动创新，网安局将投资5000万元，推出一项为期三年的“网安人才、创新与增长”（Cybersecurity Talent, Innovation and Growth，简称Cyber TIG）计划，在政府和业界的合作下，为具创意和潜力的解决方案提供支持，并把它们国际化，同时增加转换职业跑道从事网安行业的人数，培训专才，建立专业化的人才队伍，以满足市场需求。

这项计划中的2000万元，将用于与新加坡国立大学建立CyberSG TIG合作中心，为行业和人才发展整合和制定相关计划，从而实现网安人才、创新和行业增长之间的协同效应，建立一个充满活力的网安生态系统。

征求网安提案计划添加人工智能主题

自2018年起，网安局每年会邀请业界根据不同的主题提交网安提案，杨莉明指出，为促进创新，这个征求网安提案的计划将继续作为Cyber TIG计划的核心，最新一轮的提案还会加入人工智能主题。当局将探索如何利用人工智能强化网安，并且保障人工智能的完整、保密、可靠与可信，使其免受网络攻击。

网安局也将投资6200万元，与南洋理工大学合作成立新加坡网络安全研究项目办公室（CyberSG R&D Programme Office），推动网安的研究与发展工作，使新加坡成为世界网安研究与技术实践的先行者。这也是亚细安地区首个网安领域的研究项目。

这个项目旨在为国家网安机构和行业提供可行的产品和服务，促进网络安全的运营技术系统，以及云基础设施相关解决方案的商业化和实践应用，并且促进网安领域创新和发展的交流合作，将有商业潜质的研究成果推向市场。