我国总人口增5％至592万人 满65岁公民近两成

随着更多公民和永久居民在冠病疫情后回返国门，新加坡的总人口进一步增加，达约592万人。令人关注的是人口老龄化加速，65岁及以上的公民占了近两成。

根据国家人口及人才署星期五（9月29日）发布的《2023年人口简报》，截至今年6月，新加坡的总人口达约592万人，比去年同期多5%。

其中公民人数增加1.6%，达361万人；永久居民人数增加3.7%，达54万人。同疫情相关的旅行禁令放宽，促使更多旅居海外的公民和永久居民回新，是推高公民和永久居民人口的主因。

另一方面，非居民人口也大幅增加13.1%，达177万人，当中以建筑、海事和加工业的工作准证持有者居多。这是因为这些领域的承包商聘请更多客工，以尽快完成受到疫情拖延的工程。

统计还显示，人口持续老龄化，且速度加快。65岁及以上公民的占比从10年前的11.7%，上升至今年的19.1%。到了2030年，估计每四个新加坡公民当中就有一个已满65岁。

截至今年6月，每个65岁及以上的公民，有3.2个年龄介于20岁至64岁的公民一起供养。这个老年供养比例（old-age support ratio）在2013年是5.5，预计到2030年将进一步降至2.3。

2022年生育率创历史新低

2022年全年出生的公民婴孩有3万零429个，比前年少4%。居民整体生育率只有1.04，为历史新低点。

同期，配偶至少一人为本地公民的新婚夫妻则连续第二年增加，达2万4767对。不过，结婚年龄也在推迟，男性为30.5岁，女性则为28.8岁，分别比10年前迟了0.4岁及1.1岁。

新加坡政策研究所高级研究员余国安认为，按照人口增长的走势，总人口估计将于明年突破600万人。

他说，新加坡在疫情后率先开放边境，经济活动迅速复苏，因此人口回弹是意料中事。

有关人口老龄化课题，余国安认为不能只看表面数据，否则一些人可能过分担忧。他强调必须从宏观层面了解老龄化课题，看政府是否有相关政策来协助年长者保持生活充实。

“比如政府逐年调高年长员工的公积金缴交率、推出健康SG计划来鼓励人民保持健康，及推行各项计划来确保年长者生活保持活跃等。65岁只是一个数字，人健康与否、生活过得好不好，才是比较重要的。”