完成三个月整修 竹脚中心巴刹和小贩中心10月1日恢复营业

小印度竹脚中心完成近三个月的整修工程，一楼的巴刹和小贩中心星期天（10月1日）重新开张营业。

竹脚中心一楼是巴刹和小贩中心，共有335个摊位；二楼是零售商店，共有159个店铺。二楼商店已在8月31日重开。

为进行维修和粉刷等翻新工作，竹脚中心自2023年7月3日起暂时停业。近三个月过去，整个中心，包括一楼的巴刹和小贩中心，已重新油漆，安装新的地砖、桌椅和风扇；厕所和地下室的水管等设施也有所改善。

住在小印度的黄亮眼（75岁，退休）过去三个月经常到白桥巴刹和熟食中心买食物。如今竹脚中心完成装修，他说接下来买食物会更方便，居民也期待在竹脚中心用餐。

他说：“现在的环境比较干净，我想一些摊主可能会调高食物价格，以应对成本上升的压力。食客能理解这是必须的，但希望摊主也不要起价起得过高。”

山蒂（50岁，家庭主妇）从住家步行两分钟就能到竹脚中心。她说：“接下来买菜更方便，这里也是外籍客工星期天聚集的地方，他们应该等小贩中心重开等了很久。”

茶水摊摊主梁大庭（42岁）希望食客踊跃支持小贩。“能源价格上涨，加上水价跟着也会上调，茶水应该会上调一两角，希望食客谅解。”

经营家族经济米粉摊的陈丽芸（60岁）说，小贩中心如今更明亮、更干净，希望能吸引更多食客。“我们暂时不会起价，因为老顾客很多已退休，没有收入。薄利多销，可以过生活就好。”

印度料理摊主约翰（50岁）说：“通货膨胀加剧，听说租金接下来可能上调，我和好些摊主都担心生活压力越来越大。”

杂菜饭摊主郑善霙（70岁）说：“摊位的抽油烟机肮脏，我没法自己拆开清洗。我向管理小贩中心的市镇会反映过这个问题，但抽油烟机翻新后还是肮脏，希望市镇会尽快处理。”

在二楼售卖印度服饰的萨拉斯瓦蒂（47岁）说：“二楼一个月前重开，但一些顾客以为一楼的装修没有完成，二楼也没有开，导致我过去一个月的收入减少50％。希望小贩中心开业后，生意会好转。”

鱼贩李一发（60岁）说：“靠近竹脚中心的卸货区狭小，同时有多辆货车要卸货时，会十分拥堵。虽然竹脚中心对面如今设多一个卸货区，但要过一条马路，不太方便。”

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期六（9月30日）在竹脚中心重启仪式上致辞时说，竹脚中心承载着很多代人的回忆，如今中心已完成维修和粉刷工程，食客和居民今后可享有更清洁和舒适的环境。

他答复《联合早报》有关摊贩担心可能起租金时说，通货膨胀是一个全球性的问题，政府几天前宣布提供援助配套，相信能缓解摊贩和民众的生活负担。